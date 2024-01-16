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الثلاثاء، 16-01-2024 02:13 م

لأول مرة.. جوارديولا ينال جائزة الأفضل

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الوكيل الإخباري -  نال مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، جائزة أفضل مدرب في العالم لسنة 2023، خلال حفل جوائز "ذا بيست" الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مساء الإثنين في العاصمة الإنجليزية لندن.

وتفوق جوارديولا في سباق الجائزة، على مدرب إنتر ميلان سيموني إنزاجي، ومدرب نابولي السابق والمتخب الإيطالي الحالي لوتشيانو سباليتي.

ولم يكن اختيار جوارديولا مفاجئا، بعدما قاد مانشستر سيتي، للفوز بثلاثية تاريخية الموسم الماضي (الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا)، كما أنه فاز معه بكأس السوبر الأوروبي في أغسطس/آب الماضي.

ويعتبر جوارديولا أيضا، أول مدرب في التاريخ يفوز بثلاثية ألقاب الدوري والكأس ودوري الأبطال مرتين، بعدما سبق له قيادة برشلونة لتحقيق هذا الإنجاز عام 2009.   وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها جوارديولا بالجائزة بمسماها الحالي (جائزة الأفضل)، بعدما ظهر اسمه في قائمة المرشحين النهائية 3 مرات سابقة في الأعوام 2019 و2021 و2022.

في المقابل، حصدت سارينا ويجمان مدربة منتخب إنجلترا، جائزة الأفضل في فئة السيدات، بعد نجاحها في تحقيق وصافة مونديال السيدات الماضي.  

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