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الأحد، 04-06-2023 04:47 م

لأول مرة في التاريخ.. الدوري السعودي يجمع 13 كرة ذهبية

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الوكيل الإخباري -  لا صوت يعلو فوق صوت الدوري السعودي، وموسم الانتقالات الاستثنائي الذي تعيشه المملكة.

فبعد الصفقة التاريخية بانتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف النصر، عقب نهائيات مونديال قطر 2022، بدأت التحركات نحو العديد من نجوم الصف الأول في أوروبا.

ومن المتوقع خلال ساعات، إعلان تعاقد اتحاد جدة مع الفرنسي كريم بنزيما، الذي رحل رسميا عن ريال مدريد اليوم الأحد، كما يرجح انضمام الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف الهلال، بعدما أنهى رحلته مع باريس سان جيرمان.

وسبق وتوج الثلاثي بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور"، لأفضل لاعب في العالم.

وحال انضمام ميسي وبنزيما إلى الهلال والاتحاد، فإن الدوري السعودي سوف يجمع أصحاب 13 كرة ذهبية في وقت واحد، لأول مرة على الإطلاق، منذ منح أول جائزة عام 1956.

فالأرجنتيني هو أكثر لاعب في التاريخ حصدا للبالون دور، برصيد 7 مراتب، أعوام "2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021".

ويحل في المركز الثاني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حقق الجائزة 5 مرات أعوام: "2008، 2013، 2014، 2016، 2017".

بينما حقق الفرنسي كريم بنزيما الجائزة عام 2022، بعد موسم تاريخي مع ريال مدريد.

وقد تزداد غلة الدوري السعودي بالكرات الذهبية خلال الفترة المقبلة، حال انضمام الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الحالي، والمتوج بالكرة الذهبية عام 2018.

وتلقى مودريتش عرضا مغريا من الدوري السعودي، لكنه يفضل الاستمرار في صفوف ريال مدريد لموسم آخر على أقل تقدير.

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