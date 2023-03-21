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الثلاثاء، 21-03-2023 03:33 م

لأول مرة في التاريخ.. تسريب القميص الجديد لريال مدريد بشعار جديد

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الوكيل الإخباري -  كشف موقع Footy Headlines المتخصص في التطورات المتعلقة بالأطقم، عن الزي الذي يعتقد أنه سيكون الأساسي لنادي ريال مدريد في الموسم الجديد 2023-2024.

وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك متسع من الوقت ليصبح التصميم النهائي رسميا، ولكن قامت شركة "أديداس" بإنجاز ما نسبته 90% من قميص الملكي في الموسم المقبل.

وأظهر التسريب أن على ظهر القميص سيظهر لأول مرة في تاريخ النادي شعار الملكي، حيث كتب في الخلف على ياقة القميص: "هلا مدريد".

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