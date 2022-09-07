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الأربعاء، 07-09-2022 12:42 م

لأول مرة في تاريخ دوري أبطال أوروبا.. ظهور تقنية التسلل شبه الآلي (فيديو)

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الوكيل الإخباري - سجلت مباراة بوروسيا دورتموند الالماني أمام كوبنهاغن الدنماركي، التي أقيمت ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، امس الثلاثاء، أول استخدام لتقنية التسلل شبه الآلي لأول مرة في تاريخ البطولة.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في بيان سابق قبل البطولة أن تقنية التسلل شبه الآلي، سيتم تطبيقها لأول مرة في تاريخ مباريات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بداية من دور المجموعات.

وفي مباراة دورتموند تم استخدام تقنية التسل شبه الآلي عندما حسمت التقنية كرة تسلل على الفريق الدنماركي في إحدى اللقطات.

وفي إحدى الكرات الحاسمة للنادي الدنماركي، حسمت تقنية التسلل شبه الآلي الكرة بوقوع مهاجم كوبنهاغن في التسلل بعد تقدمه عن مدافع دورتموند بجزء صغير للغاية من جسمه. 

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الأمر الذي جعل الحكم يحتسبها هذه اللقطة تسلل على لاعب كوبنهاغن بعد احتكامه لتقنية الحكم شبه الآلي لتقنية التسلل من خلال تقنية الفار.

وتعتبر تقنية التسلل شبه الآلي هي خاصية جديدة تم استحداثها مؤخرا لإدخال حلول تكنولوجية جديدة لتحسين اللعبة ودعم عمل الحكام، وسيسمح هذا النظام المبتكر لحكام الفار بتحديد مواقف التسلل بسرعة وبدقة أكبر، مما يعزز تدفق اللعبة واتساق القرارات.

يذكر أن مباراة دورتموند ضد نظيره كوبنهاغن انتهت بفوز النادي الألماني بثلاثية نظيفة على ملعب سيغنال إدونا بارك.

 

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