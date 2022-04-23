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السبت، 23-04-2022 04:32 ص

لأول مرة في دوري أبطال اسيا ،، طاقم تحكيم نسوي

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الوكيل - ملاعب - أنس عشا
شهدت مباراة ملبورن سيتي الأسترالي وجيونام دراغونز الكوري الجنوبي حدثا تاريخيا للمرة الأولى بدوري أبطال اسيا، بتعيين اليابانية يوشيمي ياماشيتا حكمة للقاء، لتكون الأولى بتاريخ دوري أبطال آسيا.اضافة اعلان



 


وتم تكليف ياماشيتا، إلى جانب مواطنتيها ماكوتو بوزونو وناومي تيشيروغي من أجل إدارة المباراة التي أقيمت لحساب المجموعة السابعة وانتهت بفوز ملبورن بنتيجة 2/1.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن اختيار طاقم الحكمات الياباني إلى جانب مقيمة الحكام ويديا حبيبة بنت شمسوري من ماليزيا والحكمة المساعدة كيم كيونغ-مين من كوريا الجنوبية للمشاركة في إدارة مباريات دوري أبطال آسيا 2022، وقد شاركت كيم في إدارة مباراة كيتشي وتشيانغراي يونايتد يوم 16 نيسان/أبريل ضمن المجموعة العاشرة.

وكانت ياماشيتا إلى جانب بوزونو وتيشيروغي، أول طاقم نسائي يقوم بإدارة مباراة في كأس الاتحاد الآسيوي، وذلك خلال لقاء يانغون يونايتد من ميانمار وناغا وورلد من كمبوديا.

من جهتها شاركت كيم في إدارة مباراة سيريز نيغروس الفلبيني مع بيكامكس بينه دونغ الفيتنامي في كأس الاتحاد الآسيوي 2019، كما شاركت الحكمات الأربع في إدارة مباريات ضمن تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان، خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2021.

 




 

 


 

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