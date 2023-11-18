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السبت، 18-11-2023 03:22 م

لأول مرة.. مبابي يرد على توبيخ إنريكي

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الوكيل الإخباري - رد كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان على توبيخ مدربه لويس إنريكي له، رغم تسجيل ثلاثية في شباك ريمس بالدوري الفرنسي.

تحدث مبابي عن الواقعة المثيرة للجدل في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قبل مباراة فرنسا ضد جبل طارق، في التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وقال كيليان: "بإمكانكم سؤال إنريكي، لماذا صرح بما قاله في هذا التوقيت.. لقد تعاملت مع الأمر بشكل جيد للغاية، فهو مدرب عظيم، ولديه الكثير ليعلمني إياه".

وأضاف: "منذ اليوم الأول أخبرت إنريكي، أنه لن يكون لديه أي مشكلة معي، لقد عملت بشكل جيد مع كل المدربين، وأنا لاعب متطلب مع نفسي، ويناسبني الحديث عما أحتاجه".

وعن الفارق بين إنريكي وديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، أوضح قائد الديوك: "ديشامب يتأقلم مع المنافس، ما يعني أنني لاعب مختلف، ويمنحني الحرية الكاملة في الجهة اليسرى".

وستدرك الهداف التاريخي لسان جيرمان في ختام تصريحاته: "إنريكي يمنحني المزيد من التعليمات الخططية، وأنا أتأقلم مع كل هذه الأنماط، ومع المدربين الرائعين اللذين أملكهما، ومن مصلحتي الاستماع إليهما".

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