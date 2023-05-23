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الثلاثاء، 23-05-2023 02:00 م

لأول مرة منذ 20 عاما.. نيوكاسل يضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا

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الوكيل الإخباري - نجح نادي نيوكاسل الإنجليزي في حسم صعوده لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 20 عاما بعدما ضمن حصوله على مركز مؤهل للبطولة في الدوري الإنجليزي.

واستضاف ملعب سانت جيمس بارك مباراة نيوكاسل ضد ليستر سيتي التي أقيمت ضمن لقاءات الجولة 37 من عمر الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف، لينجح بذلك فريق الماكبايس في حسم صعوده للشامبيونزليغ لأول مرة منذ عام 2003.

حيث أن صاحب الأرض بهذا التعادل قد رفع رصيده إلى 70 نقطة بالمركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي وبفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع.

فيما ابتعد عن ليفربول صاحب المركز الخامس برصيد 66 نقطة والذي خاض 37 مباراة ويتبقى له، مباراة وحيدة.

وبذلك، في حال خسارة نيوكاسل في مباراته الأخيرة بالبريميرليغ، فإنه قد يهبط للمركز الرابع، لكنه لن يهبط للمركز الخامس في حال فوز ليفربول، الذي يحتل المركز الخامس، بمباراته الأخيرة أيضا، وبالتالي فإن "الماكبايس" حسم صعوده لدوري الأبطال.

حيث أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البريميرليغ تتأهل بشكل مباشر للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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