الأحد 05-02-2023
الوكيل الاخباري

وزارة المياه تؤكد التزامها بإصدار الفواتير الشهرية

نقابة المحروقات: 18 مليون لتر مبيعات الكاز الشهر الماضي

حماية المستهلك تدعو الأردنيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في الشتاء

التربية : إيعاز للمدراء بشأن دوام الطلبة خلال المنخفض

تعليق استيراد الأعلاف الخشنة المستوردة من العراق مؤقتا

مصابون بحادثة غاز الكلورين في العقبة لا يرغبون بتقديم شكوى

إغلاق أسواق المواشي في المحافظات كافة لمدة 14 يوما

تفاصيل صادمة.. حاول ترويعها وتخويفها قبل أن تطاله يد العدالة

بدء استقبال طلبات قرض الطالب الكترونيًا في الجامعة الهاشمية

الغذاء والدواء تصدر بيان حول قطرة الدموع الاصطناعية

الأحد، 05-02-2023 03:38 م

لأول مرة.. مواني يتحدث عن فرصته التي حرمت فرنسا من كأس العالم

22023510591639896068


الوكيل الإخباري - قال المهاجم الفرنسي، راندال كولو مواني، إنه لا يزال يتحسر على تضييعه الفرصة التي كانت سانحة لقلب نتيجة المبارة النهائية في مونديال قطر ضد المنتخب الأرجنتيني في الثواني الأخيرة، والتي توج بها رفقاء ليونيل ميسي بركلات الترجيح.

ورغم مرور أكثر من شهر على إسدال الستار على فعاليات كأس العالم الأولى التي نظمت في بلد عربي، يبدو أن مواني، لن ينسى ما ضيعه "طوال حياته" وفق تعبيره.

مع تعادل الفريقين بنتيجة 3-3 وفي الثواني الأخيرة من الشوط الثاني من الوقت الإضافي، وجد مواني نفسه أمام المرمى، لكن نجم أينتراخت فرانكفورت لم يستطع مباغتة حارس مرمى الأرجنتين، إيميليانو مارتينيز، ما جعل آخر فرصة ذهبية للديوك لكسب اللقاء النهائي، تضيع.  

وقال مواني البالغ 24 عاما في تصريح لقناة "بي إن سبورتس" ما زلت أشاهدها، حفظت المشهد عن ظهر قلب، لا تزال تلك الصور تراود ذهني".

اضافة اعلان


وأضاف " أقول لنفسي دائما "راندال، كان عليك أن تسدد بشكل أفضل" قبل أن يستدرك "حاولت التسديد باتجاه القائم القريب لكن حارس المرمى تصدى بشكل جيد للغاية.. بينما كانت هناك خيارات أخرى".


ثم تابع "كان بإمكاني أن أرواغه بشكل ما، أو أسدد باتجاه كيليان مبابي جهة اليسار،  لكنني في الواقع لم أره".


وقال في سياق حديثه "عندما تتابع اللقطات بعد نهاية اللقاء تكتشف الخيارات الأخرى.. لكن فات الأوان، هناك حسرة وستبقى هنا مدى الحياة".

يُذكر أن مبابي نفسه، أقر قبل نحو شهر بأنه "لن يهضم أبدا" تضييع فرنسا لكأس العالم أمام الأرجنتين.


وقال نهاية ديسمبر الماضي، لدى إجابته على أحد الصحفيين في فرنسا  "أعتقد أني لن أهضمها أبدا.. كما قلت لزملائي".


وأقر هدّاف مونديال قطر أنه أمضى "ساعتين عصيبتين" بعد الخسارة أمام الأرجنتين في 18 ديسمبر الماضي على استاد لوسيل، بينما سجل ثلاثية بينها ركلتا جزاء لم تجنب فرنسا خسارة الكأس الثالثة في تاريخها.

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220235111738427255250

حكيمي يتفوق على ميسي بدرجة

2202351173334373193

جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح وتطالب بترحيله

220235102513351915437

فيديو غريب.. لاعب أتلتيكو مدريد يحتفل بهدفه بعد استبداله!

220235102129871075588

تصريح مفاجئ من أنشيلوتي قبل مواجهة الأهلي بمونديال الأندية

220235101244486180905

سان جيرمان يعرض نجمه للبيع بسعر زهيد

22023593755972436347

الانتر يتحدى ميلان بديربي الغضب الليلة

أخبار متعلقة
12023995359716236626 (1)

الركراكي يكشف.. ماذا قال له حكيمي قبل مواجهة مبابي؟

120239103737241529061

لاعب برشلونة مهدد بالإيقاف 12 مباراة

12023994445521639575

إعلان حول البلد المضيف لبطولة كأس الخليج 26

12023992155840624157 (1)

أشرف حكيمي ومبابي يزوران مراكش

12023991425265606390

آل الشيخ يفجر مفاجأة.. لأول مرة يطرح مزادا على تذكرة وحيدة بمميزات مذهلة (فيديو)

1202399342607723775

عرض سعودي ضخم يلوح في الأفق لاستقدام ميسي