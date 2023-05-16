الثلاثاء 16-05-2023
الوكيل الاخباري

صدور إرادة ملكية بالسفير الخالدي

حمدي المناصير يطلق "زفة الأمير حسين" - فيديو

المستقلة للانتخاب تحل 19 حزبا - اسماء

احالة موظفين حكوميين إلى التقاعد - اسماء

تصريحات جديدة من الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع الفائدة من جديد

الملك يستقبل وفدا من الكلية الملكية البريطانية للدراسات الدفاعية

مؤشر البورصة ينهي تداولاته على ارتفاع

ترقية موظفين في التربية - أسماء

السودان.. وصول الجسر الجوي المصري إلى مطار بورتسودان

بدء فعاليات يوم علمي بالجامعة الهاشمية عن التدخين

الثلاثاء، 16-05-2023 02:50 م

لإغاظة محمد صلاح.. هدية غير متوقعة لإرلينغ هالاند!

5202316134230298880120


الوكيل الإخباري -  تلقى النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي هدية غير متوقعة من جمهور نادي إيفرتون للاحتفال برقمه القياسي الجديد في الدوري الإنجليزي.

وسجل المهاجم البالغ 22 عاما هدفه السادس والثلاثين في البريميرليغ هذا الموسم، ليواصل الإضافة على رقمه الخاص بأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من الدوري الإنجليزي.

وتفوق هالاند على الرقم القياسي للمصري محمد صلاح نجم ليفربول الذي سجل 32 هدفا في 38 مباراة من الدوري الإنجليزي، ويبدو أن جمهور إيفرتون قرر مكافأته على ذلك، بالنظر إلى العداوة بين قطبي مدينة ليفربول.

وبعد صافرة نهاية المباراة التي جمعت بين إيفرتون ومانشستر سيتي الأحد الماضي ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي، قرر جمهور "التوفيز" الاحتفال بموسم هالاند الاستثنائي من خلال تقديم هدية تذكارية له.

اضافة اعلان

 


 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202316131857408282261 (1)

إيقاف نجم المغرب بعد مواجهة مسؤولة فرنسية

5202316132646384887382

تشافي يبدأ خطة عودة ميسي باجتماع عاصف

5202316103352745096591 (1)

محمد صلاح يطيح برقم أسطورة يونايتد

52023161140471905310

بعد إفساد احتفالات برشلونة.. إسبانيول يرد ببيان

520231610588666638850

مارتينيز ولياو على رأس التشكيل المتوقع لديربي الغضب

5202316105621920462827

مكافآة ضخمة تنتظر الفائز من إنتر وميلان

أخبار متعلقة
4202320123647696138610

نابولي يفاجئ باريس بسعر أوسيمين

4202320125047710894427

تفاصيل عرض برشلونة لاستعادة ليونيل ميسي

420232010251307601152

الكشف عن حقيقة تقدم رئيس النصر السعودي باستقالته!

4202319134634859361009

خطوة حاسمة بشأن مستقبل جيرو خلال ساعات

4202319122125777901474

صراع إنجليزي على التعاقد مع إنريكي

4202319113316758383807

رقم قياسي في انتظار هالاند أمام بايرن ميونخ