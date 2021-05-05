لائحة هدافي دوري المحترفين قبل انطلاق الجولة الخامسة

اضافة اعلان

الوكيل الإخباري - أنس عشاتنطلق مساء الخميس الجولة الرابعة من دوري المحترفين، عندما يتواجه فريقا الفيصلي وشباب الأردن في مباراة حماسية يحتضنها ستاد عمان الدولي .وشهد الدوري تطورا على المستوى التهديفي من جولة لأخرى، فكان عدد الأهداف بالأولى "5"، والثانية "11" وصولا لـ "13" بالجولة الثالثة، و"14" بالرابعة وليكون المجموع "49" هدف.وإليكم لائحة الهدافين قبل بداية الجولة الثالثة :- "4" أهداف : يزن النعيمات "سحاب".-هدفان: عبدالله العطار وجبر خطاب "الجزيرة" دوجلاس "شباب الأردن"، عبد العزيز نداي "الوحدات "، مارديك مارديكيان "الفيصلي"، علي علوان "الجزيرة" و عمرو الشحات "معان".- هدف واحد: وسام أبو دعابس وعدي القرا " سحاب "يزن العرب " الوحدات"، سند جعارة "معان"، محمد العكش، إبراهيم دلدوم، ورد البري، محمد أبو زريق وأنس جبارات "الفيصلي"، محمد الداود، عبد الله ذيب، رونالد وانجا، أدهم القرشي ومحمد كلوب "السلط"، حمزة الصيفي وابراهيم سعادة"الجزيرة"، بادو، أنس العساسلة ورودي مانجا "الحسين إربد"، خالد أبو رياش وخالد الدردور "شباب الأردن"، محمد أبو زريق "الرمثا" ومحمود شوكت "شباب العقبة".