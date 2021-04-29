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الخميس، 29-04-2021 01:05 ص

لائحة هدافي دوري المحترفين قبل انطلاق الجولة الرابعة

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
تنطلق مساء الخميس الجولة الرابعة من دوري المحترفين، عندما يتواجه فريقا الفيصلي ومعان في مباراة حماسية يحتضنها ستاد عمان الدولي .
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وشهد الدوري تطورا على المستوى التهديفي من جولة لأخرى، فكان عدد الأهداف بالأولى "5"، والثانية "11" وصولا لـ "15" بالدولة الثالثة، وليكون المجموع "29" هدف.

وإليكم لائحة الهدافين قبل بداية الجولة الثالثة :
- "4" أهداف : يزن النعيمات "سحاب".

-هدفان: مارديك مارديكيان "الفيصلي"، علي علوان "الجزيرة" و عمرو الشحات "معان".

- هدف واحد:  سند جعارة "معان"، محمد أبو زريق وأنس جبارات "الفيصلي"، محمد الداود، عبد الله ذيب، رونالد وانجا، أدهم القرشي ومحمد كلوب "السلط"، جبر خطاب، حمزة الصيفي، عبدالله العطار وابراهيم سعادة"الجزيرة"، رودي مانجا "الحسين إربد"، دوجلاس، خالد أبو رياش وخالد الدردور "شباب الأردن"، محمد أبو زريق "الرمثا" ومحمود شوكت "شباب العقبة".

 




 

 


 

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