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الثلاثاء، 18-07-2023 11:33 ص

لابورتا: أتمنى ضم نجم مانشستر سيتي الآن

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الوكيل الإخباري -  أبدى خوان لابورتا رئيس برشلونة ، رغبته في الظفر بخدمات أحد نجوم مانشستر سيتي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، مقطع فيديو للابورتا، خلال حديثه مع بعض الجماهير، التي سألته عن برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي.

وأجاب لابورتا قائلا: "أود أن أفعل ذلك الآن".

وارتبط اسم النجم البرتغالي ببرشلونة على مدار الأشهر الماضية.

كما أفادت عدة تقارير عن رفض السيتي لعرض من باريس سان جيرمان، بشأن اللاعب، بقيمة 70 مليون يورو.

ويتمسك مانشستر سيتي بخدمات سيلفا، الذي يحظى بدعم وثقة المدرب بيب جوارديولا، لكن تقارير أكدت أن الإدارة ستوافق على رحيله حال وجود العرض المناسب.

 

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