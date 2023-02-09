لابورتا: لا تجعلوني أتحدث عن ميسي

الوكيل الإخباري - علق رئيس برشلونة، خوان لابورتا، على ما قاله شقيق ليونيل ميسي، بإهانته للعملاق الكتالوني.



وقال لابورتا: "حزين على ما قاله شقيق ليونيل ميسي، لكن لا أفكر فيه مرة أخرى".



واضاف: "لقد انتهى الأمر بخطوة منطقية، لقد اعتذر شقيق ميسي، وأقدر ما فعله".



وتابع: "ليونيل ميسي إرث برشلونة ونحن فخورون به، فهو أفضل لاعب في التاريخ، لا تجعلوني أتحدث عن ميسي، فهو لاعب حاليا في باريس سان جيرمان، ولا أريد الحديث عن لاعب في فريق آخر".



وواصل عن إمكانية عودة ميسي: "لقد علقت على الأمر بالفعل، ميسي تراث برشلونة، لا أريد الحديث عنه احتراما له ولناديه الحالي".



واختتم "دعونا لا نتحدث في هذا الأمر خلال الوقت الحالي، يمكنكم استنتاج إجابة السؤال، أعتقد أن ردي لا يؤثر إطلاقا على العلاقة بين ميسي وبرشلونة".

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