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السبت، 23-12-2023 01:17 م

لابورتا وبيريز يضعان خطة جديدة في السعودية

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ملاعب - عادت العلاقات بين خوان لابورتا رئيس برشلونة، وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، إلى سابق عهدها، بعد أشهر من التوتر بين الطرفين.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، دخل لابورتا وبيريز في حلقات من التوتر خلال الفترة الماضية، بسبب قضية خوسيه نيجريرا (متهم فيها برشلونة بدفع رشاوى لصالح نائب رئيس لجنة الحكام)، وتسبب ذلك في عدم الاجتماع بين الرئيسين في عدة مباريات للكلاسيكو خلال الأشهر الأخيرة.

لكن، عاد الطرفان للتواصل واتفقا على الاجتماع، عقب صدور حكم محكمة العدل الأوروبية بأحقية الناديين في الدعوة لبطولة جديدة، دون التعرض لعقوبات من اليويفا والفيفا.

وأشارت إلى أن لابورتا وبيريز اتفقا على التعليق على حكم المحكمة فور صدوره بساعة واحدة، رغم أن لديهما موقفا مختلفا.

وأوضحت أن رئيس برشلونة أكثر انفتاحا على إجراء حوار مع الاتحاد الأوروبي حول المشروع الجديد، بينما بيريز لديه موقف عدائي أكبر تجاه اليويفا.

وذكرت أن لابورتا وبيريز سيعقدان اجتماعا في السعودية أثناء إقامة السوبر الإسباني، لوضع الخطة الجديدة الخاصة بإقناع الأندية الكبرى للانضمام إلى مشروع دوري السوبر ليج.

وقالت الصحيفة إن الاجتماع وجها لوجه بين الطرفين، سينتج عنه توضيح الخطوة التالية في السوبر ليج لقب الموقف، خصوصا أن ال6 كبار في إنجلترا، بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد وإنتر وبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان أعلنوا رفضهم للبطولة.

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ملاعب

 




 

 


 

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