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الثلاثاء، 17-01-2023 02:38 م

لابورتا يسخر من ريال مدريد بعد الفوز بالسوبر

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الوكيل الإخباري - وصف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، تتويج فريقه بكأس السوبر الإسباني، على حساب ريال مدريد، في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بحفلة شاهدها العالم.

وقال لابورتا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، بعد التتويج بالسوبر: "النسخة الأخيرة من كأس السوبر تحمل قيمة أكبر، لأنها جاءت على حساب ريال مدريد".

وأضاف: "الجميع شاهد كيف فعلنا ذلك؟، لقد قدم برشلونة حفلة في كرة القدم، وهي الطريقة التي يجب أن نعبر بها عن أنفسنا".

وأتم عن أول ألقاب تشافي مع برشلونة: "أراه سعيدًا جدًا، إنه يستحق ذلك قبل كل شيء، فهو ليس سهلا على الإطلاق، أعرف ذلك جيدًا من أصدقائي، أنا سعيد من أجله".

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