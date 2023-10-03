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الثلاثاء، 03-10-2023 04:16 م

لاس بالماس يفوز على سيلتا فيغو بالليغا

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الوكيل الإخباري -  حصد لاس بالماس انتصاره الثاني في "الليغا"، بفوزه القاتل على ضيفه سيلتا فيغو "الجريح" 2-1، بعد أن كان متأخراً بهدف، على ملعب جران كناريا، في ختام الجولة الثامنة.

تقمص دور البطولة في انتصار الفريق القادم من جزر الكناري، المهاجم المخضرم وقائد الفريق غوناثان فييرا الذي سجل هدف التعادل، وساهم في هدف الفوز القاتل.

وجاءت أهداف المباراة في شوطها الثاني، وتقدم سيلتا أولاً في النتيجة في الدقيقة 67 بفضل المهاجم اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس.

ولم ينجح الفريق "الغاليثي" في الحفاظ على هذا التقدم، لتستقبل شباكه هدف التعادل في الدقيقة 84 من نقطة الجزاء عن طريق المهاجم المخضرم، وقائد الفريق غوناثان فييرا، وبينما كان الحكم يستعد لإطلاق صافرة النهاية اكتملت "ريمونتادا" أصحاب الأرض بالهدف الثاني في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بتوقيع مارك كاردونا، وبصناعة من فييرا.

ويعد هذا الفوز الثاني للاس بالماس في "الليغا"، بعد أن انتصر بهدف على غرناطة في الجولة قبل الماضية.

وقفز "الكناري" إلى المركز الـ14 بـ8 نقاط، بينما استمرت معاناة "الغاليثي" تحت قيادة المدرب المخضرم رافائيل بنيتيز، وأنها رابع مباراة له توالياً دون أي انتصار (3 هزائم وتعادل).

وبعد أن تجرع مرارة الخسارة الخامسة يهبط سيلتا لمنطقة الخطر (المركز 18) بخمس نقاط، وبفارق الأهداف أمام غرناطة. 

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