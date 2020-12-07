الإثنين 07-12-2020
الوكيل الاخباري

وفيات الإثنين 7/12/2020

الزرقاء .. المستشفى الميداني العسكري يبدأ باستقبال مصابي كورونا

ترقب أمر دفاع جديد لتحسين أوضاع الأردنيين

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

ارتفاع طفيف على الحرارة .. الإثنين

مدير مستشفى الامير حمزة للوكيل : لدينا 30 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي

الملك يفاجئ الطبيب صلاح الدين الطرابشة بإتصال هاتفي

وزير التخطيط يكشف حجم المساعدات التي ستصل الأردن حتى نهاية 2020

كندا تتخطى حاجز 412 ألف إصابة بكورونا

تعليق دوام هيئة تطوير المهارات المهنية غدا

الإثنين، 07-12-2020 09:46 ص

لاعبان فقط يتفوقان على صلاح في الدوريات الخمسة الكبرى

5fcdd2c34c59b73cdb4562a6


الوكيل الإخباري- نشرت شبكة "أوبتا" المختصة في أرقام لاعبي كرة القدم، إحصائيات مثيرة للمصري محمد صلاح، بعدما سجل هدفا في المباراة التي فاز فيها فريقه ليفربول على ضيفه وولفرهامبتون 4-0، أمس الأحد.

وأحرز صلاح هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 24، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما استغل خطأ فادحا لأحد مدافعي وولفرهامبتون.

ووفقا لشبكة "أوبتا" العالمية، فإن صلاح وصل لهدفه رقم 52 في معقل ليفربول "آنووفقا لشبكة "أوبتا" العالمية، فإن صلاح وصل لهدفه رقم 52 في معقل ليفربول "آنفيلد"، منذ انضمامه للفريق الأحمر في موسم 2017/2018.


فيلد"، منذ انضمامه للفريق الأحمر في موسم 2017/2018.

اضافة اعلان
 

وأوضحت أنه لا يتفوق على صلاح أي لاعب في تسجيل الأهداف على ملعب فريقه، في الدوريات الخمسة الكبرى منذ موسم 2017/2018، سوى لاعبين اثنين، هما الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أحرز خلال تلك الفترة، 63 هدفا في ملعب فريقه برشلونة "كامب نو"، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، الذي سجل 59 هدفا في "أليانز أرينا".



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Untitled-4

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

17939C6340531

اعتراف صادم من نجم الهلال.. تسريب مثير

النصر-84

صدمة جديدة في النصر

3538209-Lionel-Messi

ميسي يفقد بريقه في برشلونة.. رقم سلبي جديد

5fcca4ac42360451f66a9ab1

ليس ليفربول.. كلوب يحدد مرشحه للقب البريميرليغ

5fcc87ad4c59b722990a71e6

وفاة لاعب نادي الشارقة الإماراتي

أخبار متعلقة
image

محمد صلاح مفتاح ليفربول للتعاقد مع مبابي

201908260844304430

كلوب: سنُواصل القتال حتى لو كان لدينا 11 لاعباً فقط

ليفربول-3

قبل مباراة ليفربول اليوم .. تاريخ مواجهات الريدز ضد ليستر سيتي بالدوري

salahgomez

ليفربول يفتقد صلاح في مواجهتين ناريتين

image

كلوب يربط انخفاض الأداء أمام مانشستر سيتي برئيس البريميرليج

112020891023509106155

هل يحصل محمد صلاح على شارة قيادة منتخب مصر؟