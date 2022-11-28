الإثنين 28-11-2022
الوكيل الاخباري

الخارجية الفلسطينية تحذر من خطط توسيع الاستيطان بالضفة والقدس

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

سيدة تنعى زوج ابنتها عريس البلقاء بكلمات مؤثرة

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس يوم غد

إغلاقات وتحويل طرق في العقبة الجمعة - أسماء

التعليم العالي توضح شروط قبول الطلبة في الدراسات العليا

تركيب المحطة 23 للرصد الزلزالي في الأردن

خطة اسرائيلية للاستيلاء على آلاف الدونمات لشرعنة البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية

التربية تنعى الطفلة تالا النابلسي

اجتماع مرتقب لمجلس إدارة الضمان.. وملف صرف الرصيد الادخاري على الطاولة

الإثنين، 28-11-2022 11:29 ص

لاعبو ألمانيا يطلبون مساعدة إسبانيا بشكل صريح

1120222895255599565225 (1)


الوكيل الإخباري -  كشف تقرير صحفي إسباني، عن بعض الكواليس عقب نهاية مواجهة الماتادور ضد ألمانيا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، مساء أمس الأحد، بالجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات مونديال قطر 2022.

بهذا التعادل رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى نقطة في ذيل ترتيب المجموعة.

وبحسب إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن أنتونيو روديجر مدافع ألمانيا ولاعب ريال مدريد، ذهب إلى زميله الإسباني داني كارفاخال وصرخ قائلا: "الآن اربح اليابان".

وأشار التقرير، إلى أن داني أولمو نفسه لاعب منتخب إسبانيا ولايبزيج الألماني، اعترف عقب المباراة بأن العديد من زملائه في صفوف الماكينات طلبوا منه الفوز على اليابان.

وصرح أولمو عقب اللقاء: "سنذهب من أجل الفوز لأننا دائما نسعى لذلك".

ويكفي إسبانيا التعادل فقط للتأهل، لكن ألمانيا في ظل امتلاكها لنقطة وحيدة تحتاج إلى التغلب على كوستاريكا وأن تنتصر إسبانيا على اليابان لتؤمن تأهلها.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4343433434

أخطاء قاتلة.. حكم مباراة السعودية وبولندا في ورطة!

image

شاهد..ورطة لميسي بسبب احتفالاته أمام المكسيك

112022289364719091232 (1)

بينها البرازيل والبرتغال.. مباريات تحبس الأنفاس اليوم الاثنين (المواعيد والقنوات الناقلة)

11202228101942821459143

كسر في 3 أضلع.. مدافع البرتغال يودع المونديال

11202228103037299887154

ممثل ميسي يحسم الجدل حول انتقاله لإنتر ميامي

1070359718_0_0_2731_2048_1920x0_80_0_0_ab65acaf0a2492d980dbf81a37478373

تصرف لافت لأمير قطر عقب انتهاء مباراة المغرب وبلجيكا - فيديو

أخبار متعلقة
1120222493551824573366

على وشك بدء مغامرة جديدة .. رونالدو يوجه رسالة لمشجعيه

112022249309685713798

برشلونة يوافق على بيع مهاجمه لعملاق البريميرليج

1120222491452629780380

رد وزير الرياضة السعودية بشأن "ميسي الوجه السياحي للمملكة" (فيديو)

112022249650851256302 (1)

مواجهات مثيرة اليوم في مونديال قطر.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

قائد-مشجعي-البرازيل

فيديو يتصدر الترند .. أول تعليق من جمهور البرازيل بشأن الجماهير العربية

350772

فيديو جديد يكشف ما فعله لاعب الأرجنتين في 'ياسر الشهراني' قبل اصطدامه