لاعبو ألمانيا يطلبون مساعدة إسبانيا بشكل صريح

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، عن بعض الكواليس عقب نهاية مواجهة الماتادور ضد ألمانيا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، مساء أمس الأحد، بالجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات مونديال قطر 2022.



بهذا التعادل رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى نقطة في ذيل ترتيب المجموعة.



وبحسب إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن أنتونيو روديجر مدافع ألمانيا ولاعب ريال مدريد، ذهب إلى زميله الإسباني داني كارفاخال وصرخ قائلا: "الآن اربح اليابان".



وأشار التقرير، إلى أن داني أولمو نفسه لاعب منتخب إسبانيا ولايبزيج الألماني، اعترف عقب المباراة بأن العديد من زملائه في صفوف الماكينات طلبوا منه الفوز على اليابان.



وصرح أولمو عقب اللقاء: "سنذهب من أجل الفوز لأننا دائما نسعى لذلك".



ويكفي إسبانيا التعادل فقط للتأهل، لكن ألمانيا في ظل امتلاكها لنقطة وحيدة تحتاج إلى التغلب على كوستاريكا وأن تنتصر إسبانيا على اليابان لتؤمن تأهلها.

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