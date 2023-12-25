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الإثنين، 25-12-2023 03:17 م

لاعبو الأهلي يتفاعلون مع تجديد فتوح

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الوكيل الإخباري - تفاعل عدد من لاعبي الأهلي مع تجديد أحمد فتوح لعقده مع الزمالك بعد خلافات قوية نشبت بين الطرفين.

وأعلن نادي الزمالك تجديد عقد لاعبه أحمد فتوح لمدة 3 مواسم، لينهي رسميا الجدل الذي أثير حول اللاعب، الذي كان عقده ينتهي عقب الموسم الحالي.

ونشر فتوح عبر حسابه الرسمي على إنستجرام منشورا يتضمن قرار التجديد للزمالك والاعتذار عما حدث في الفترة الماضية وهو ما تفاعل معه عدد من لاعبي الأهلي الحاليين بالإعجاب وفي مقدمتهم إمام عاشور وأحمد عبد القادر ومصطفى شوبير.

ويتواجد إمام عاشور وشوبير في معسكر الأهلي بالإمارات استعدادا لخوض السوبر المصري فيما يغيب عبد القادر للإصابة.

وتقام مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا بنصف نهائي كأس السوبر، في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب محمد بن زايد.

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