لاعبو الوحدات مرشحون لمواجهة رونالدو

الوكيل الإخباري - أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن فريق الوحدات سيلتقي مع فريق شباب أهلي دبي الإماراتي، في المباراة الأولى للملحق المؤهل لدوري ابطال آسيا 2023-2024، والفائز من هذه المباراة، سيلتقي مع فريق النصر السعودي في الرياض، قبل الانضمام لدوري المجموعات.



ويملك لاعبو الوحدات فرصة لمواجهة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في النصر السعودي، في حال الفوز على الفريق الاماراتي.



وفي حال خسر الوحدات سيعود للمشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي، أما في حال تأهل الوحدات لدوري المجموعات، فإن الحسين اربد سيمثل الأردن في كأس الاتحاد الآسيوي.

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة