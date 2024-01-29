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الإثنين، 29-01-2024 11:55 ص

لاعبو برشلونة يختارون خليفة تشافي

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الوكيل الإخباري - أظهر لاعبو برشلونة، موقفهم بشأن هوية المدير الفني الجديد للفريق، بعد رحيل المدرب تشافي بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت شبكة RMC سبورت أن نجوم البارسا يميلون للعمل تحت قيادة لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان.

وسبق أن عمل لويس إنريكي مدربا لبرشلونة لمدة 3 مواسم، خلال الفترة بين عامي 2014 و2017.

لكن المدرب الإسباني الذي تولى قيادة الفريق الباريسي في الصيف الماضي، يرتبط بعقد ينتهي في صيف 2025 مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

وبدأت التكهنات بشأن هوية المدرب الجديد للبارسا بعد إعلان تشافي، رحيله عن قيادة الفريق بنهاية الموسم الجاري رغم تجديد تعاقده إلى صيف 2025.

وقرر تشافي الرحيل عن منصبه، تأثرا بالخسارة الثقيلة أمام فياريال بنتيجة 3-5 أمس السبت في الليجا، بخلاف خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني، والخروج من كأس الملك.

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