الإثنين 12-06-2023
الوكيل الاخباري

التربية توضح حول تعيين معلمين جدد

الملك يلتقي قائد القيادة المركزية الأميركية

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في محافظات الشمال غداً - أسماء

نصف مليون دينار قروض حسنة للممرضين من نقابتهم

5 إصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

الدفاع الروسية: صد جميع الهجمات المضادة جنوبي دونيتسك

صور - كلب ضال يعقر طفلا في عين الباشا وعائلته تناشد

قرار بتأجيل اقساط صندوق الإدخار ومطالبات التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية

وفاة حدث تعرّض للطعن من قبل آخر في الزرقاء

تخفيضات على أسعار حجز صالات الأفراح بنسبة 50%

الإثنين، 12-06-2023 03:03 م

لاعبو ريال مدريد يسخرون من تصريح جوارديولا

6202312101358713947511


الوكيل الإخباري - سخر لاعبو ريال مدريد، من التصريحات التي أطلقها الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عقب الفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر سيتي حسم اللقب عقب إسقاط إنتر بهدف دون رد في المباراة النهائية، وتحقيق اللقب الأول في تاريخ النادي الإنجليزي.

وقال جوارديولا، عقب التتويج: "كن حذرًا يا ريال مدريد.. نحن على بعد 13 لقبا منك في دوري أبطال أوروبا لكننا قادمون من أجلك. نحن في طريقنا.. إذا نمت قليلاً.. فإننا سنلحق بك".

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، انتشرت التصريحات المثيرة بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي ووصلت إلى مجموعة "واتس آب" الخاصة بغرفة ملابس ريال مدريد.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن لاعبي الميرنجي انفجروا بالضحك من كلمات جوارديولا، وكان التعليق الأبرز من أحد اللاعبين الذي كتب: "إذا كان جوارديولا يفكر بالفعل في ذلك.. فإنه يستحق ما وصل إليه".

ويشير لاعب الميرنجي إلى أن جوارديولا يعاني من عقدة بسبب ريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
620231214823123486721

جيرارد يصل السعودية

6202312152258184992069

عملاق تركي يتفق مع تاليسكا

62023121591807310884

الهلال يقتحم سباق التعاقد مع نجم السيتي

6202312152513300571546

عرض سعودي على طاولة كاليدو كوليبالي

6202312121919777313284

منتخب الأردن تحت 23 عاما يلاقي العراق

6202312105149657751806

مجسم كأس العالم للسلة يجول الأردن الخميس

أخبار متعلقة
620231112117836949465

جوارديولا يحذر الريال: إذا نمت.. سنلحق بك في ألقاب أوروبا

520231891444297921457

أنشيلوتي يكشف سبب سقوط ريال مدريد المدوي أمام مانشستر سيتي

5202317131429876771341

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة السيتي الليلة

5202314111549238026669 (1)

إيفرتون يواجه مان سيتي بالدوري الإنجليزي

5202314113050999406336 (1)

أنشيلوتي: دفعت بالتشكيل الأساسي حتى لا يشتكي أحد!

5202313142841574707852 (1)

بنزيما على رأس 4 غيابات لريال مدريد أمام خيتافي