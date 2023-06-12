لاعبو ريال مدريد يسخرون من تصريح جوارديولا

الوكيل الإخباري - سخر لاعبو ريال مدريد، من التصريحات التي أطلقها الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عقب الفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا.



وكان مانشستر سيتي حسم اللقب عقب إسقاط إنتر بهدف دون رد في المباراة النهائية، وتحقيق اللقب الأول في تاريخ النادي الإنجليزي.



وقال جوارديولا، عقب التتويج: "كن حذرًا يا ريال مدريد.. نحن على بعد 13 لقبا منك في دوري أبطال أوروبا لكننا قادمون من أجلك. نحن في طريقنا.. إذا نمت قليلاً.. فإننا سنلحق بك".



ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، انتشرت التصريحات المثيرة بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي ووصلت إلى مجموعة "واتس آب" الخاصة بغرفة ملابس ريال مدريد.



وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن لاعبي الميرنجي انفجروا بالضحك من كلمات جوارديولا، وكان التعليق الأبرز من أحد اللاعبين الذي كتب: "إذا كان جوارديولا يفكر بالفعل في ذلك.. فإنه يستحق ما وصل إليه".



ويشير لاعب الميرنجي إلى أن جوارديولا يعاني من عقدة بسبب ريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا.

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