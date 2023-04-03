لاعب إيطالي يمنح المغربي أمرابط فرصة كسر صيامه (فيديو)

الوكيل الإخباري - منح لاعب فيورنتينا لوكا رانييري، زميله المغربي سفيان أمرابط فرصة كسر صيامه خلال مباراة الفريق ضد مضيفه إنتر ميلان في الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وادعى رانييري الإصابة، في الوقت بدل الضائع، وقبل نحو 4 دقائق من انتهاء المباراة التي تزامنت مع أذان المغرب، وقع رانييري على الأرض، دون أن يلمسه أحد من الفريق الخصم، وبدأ في التلويح للطاقم الطبي طلبا لتلقي العلاج.



واستغل أمرابط الفرصة وتوجه إلى الخط، حيث "كسر صيامه" بشرب الماء، وتناول موزة بسرعة، بحسب ما التقطت الكاميرات.

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While those in power want to divide, most of THE PEOPLE are caring & compassionate to one another.



Luca Ranieri faked injury to give his teammate Sofyan Amrabat a chance to break his fast during Inter-Fiorentina match https://t.co/7h5sjVtVL2 The beautiful game!While those in power want to divide, most of THE PEOPLE are caring & compassionate to one another. #RamadanKareem Luca Ranieri faked injury to give his teammate Sofyan Amrabat a chance to break his fast during Inter-Fiorentina match pic.twitter.com/usZ0SABOj3 April 2, 2023

ولا يقر الدوري الإيطالي إيقاف المباريات للسماح للاعبين المسلمين الصائمين بالإفطار الذي يحين وقته أحيانا أثناء المباريات.



ونجح فيورنتينا في الحفاظ على فوزه بهدف دون رد، ليواصل نتائجه المميزة في الآونة الأخيرة، محققا انتصاره الخامس على التوالي.

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