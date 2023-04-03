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الإثنين، 03-04-2023 12:52 م

لاعب إيطالي يمنح المغربي أمرابط فرصة كسر صيامه (فيديو)

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الوكيل الإخباري - منح لاعب فيورنتينا لوكا رانييري، زميله المغربي سفيان أمرابط فرصة كسر صيامه خلال مباراة الفريق ضد مضيفه إنتر ميلان في الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وادعى رانييري الإصابة، في الوقت بدل الضائع، وقبل نحو 4 دقائق من انتهاء المباراة التي تزامنت مع أذان المغرب، وقع رانييري على الأرض، دون أن يلمسه أحد من الفريق الخصم، وبدأ في التلويح للطاقم الطبي طلبا لتلقي العلاج.

واستغل أمرابط الفرصة وتوجه إلى الخط، حيث "كسر صيامه" بشرب الماء، وتناول موزة بسرعة، بحسب ما التقطت الكاميرات. 

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ولا يقر الدوري الإيطالي إيقاف المباريات للسماح للاعبين المسلمين الصائمين بالإفطار الذي يحين وقته أحيانا أثناء المباريات.


ونجح فيورنتينا في الحفاظ على فوزه بهدف دون رد، ليواصل نتائجه المميزة في الآونة الأخيرة، محققا انتصاره الخامس على التوالي.

 

ملاعب

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