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الإثنين، 28-11-2022 05:02 م

لاعب المغرب يفجر مفاجأة صادمة بعد انتشار صورة والدته ! - صورة

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‏الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال اشرف حكيمي (لاعب المغرب و باريس سان جيرمان ) في تصريحات رصدها موقع الوكيل اليوم الاثنين انه : " لا يوجد ما يخجلني في الحديث عن ماضي أسرتي ، والدي كان بائعاً متجولاً ، والدتي كانت خادمة بيوت" .

واضاف حكيمي : " لقد تعذبا من أجلي و كانا يضحيان كي أتدرب وألعب كرة القدم ، اليوم هما مصدر طاقة وحماس بالنسبة لي " .

فيما انتشرت تصريحات حكيمي بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت استحسان الجاهير العربية التي ابدت اعجابها به . 

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