لاعب المغرب يفجر مفاجأة صادمة بعد انتشار صورة والدته ! - صورة

‏الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال اشرف حكيمي (لاعب المغرب و باريس سان جيرمان ) في تصريحات رصدها موقع الوكيل اليوم الاثنين انه : " لا يوجد ما يخجلني في الحديث عن ماضي أسرتي ، والدي كان بائعاً متجولاً ، والدتي كانت خادمة بيوت" .



واضاف حكيمي : " لقد تعذبا من أجلي و كانا يضحيان كي أتدرب وألعب كرة القدم ، اليوم هما مصدر طاقة وحماس بالنسبة لي " .



فيما انتشرت تصريحات حكيمي بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت استحسان الجاهير العربية التي ابدت اعجابها به .

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