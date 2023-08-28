الإثنين 28-08-2023
الوكيل الاخباري

الملك يوجه الحكومة بشأن الطلبة في المدارس

افتتاح المبنى الجديد لصندوق المعونة الوطنية في المفرق

الارصاد : زخات مطرية واجواء مائلة للبرودة ليلاً الثلاثاء

بدء برنامج "حزم اليافعين" للصم في إربد

محاضرة توعوية في إربد عن آفة المخدرات ومخاطرها

جلسة حوارية في اليرموك بعنوان "صندوق الملك عبدالله الثاني ومستقبل الشباب"

تنظيم الطاقة: 55 محطة شحن مركبات كهربائية عاملة في الأردن

الإفتاء توضح حكم المنح المقدمة من المدارس للطلبة بشرط التفوق

مدير الدفاع المدني يكرم أحد الضباط

وزارة الصحة: الإبلاغ عن 400 حالة لدغ من الأفاعي والعقارب العام الحالي

الإثنين، 28-08-2023 03:15 م

لاعب النصر يغيب 6 أسابيع

820232812448248636584


الوكيل الإخباري - تعرض البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر، لضربة جديدة قبل مواجهة الشباب غدا الثلاثاء على ملعب أول بارك، بالجولة الرابعة من دوري روشن.

وتعرض أيمن يحيى لاعب النصر، لإصابة بقطع في الرباط الجانبي، ويحتاج للراحة والعلاج والتأهيل مدة لا تقل عن 6 أسابيع.

وأصيب أيمن يحيى بعدما حل بديلا في مواجهة الفتح عقب اصطدامه بأحد المدافعين ليخرج من المباراة.
 
وانضم أيمن صاحب ال22 عاما للرباعي المصاب "عبد الله مادو وعلي لاجامي وأندرسون تاليسكا وسيكو فوفانا".

وسيشهد اللقاء عودة الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في نهائي البطولة العربية قبل 3 أسابيع.

وسوف يحدد كاسترو التشكيل الأساسي لمواجهة الشباب في ديربي العاصمة، بالمران الأخير الذي سيقام على ملعب الأول بارك.

ويحتل النصر المركز العاشر برصيد 3 نقاط، من فوز على الفتح (5-0) وخسارتين أمام الاتفاق والتعاون.

فيما يأتي الشباب بالمركز ال14 برصيد نقطتين، من تعادلين أمام الأخدود وضمك وخسارة أمام الوحدة.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202328163729962657544

مانشستر سيتي يقدم عرضا ضخما لخطف نجم الذئاب

8202328151745281267723

اتحاد جدة يجهز عرضا قياسيا لضم صلاح

8202328123947474848549

ما مدى خطورة إصابة فينيسيوس؟

8202328114257776848342 (1)

التعمري يتصدر الترند بعد تألقه بالدوري الفرنسي .. وهكذا وصفوه

8202328111736560880482

رونالدو يرفع عائدات بث الدوري السعودي عالميا 650 %

8202328111021379994143

على طريقة ميسي.. نيمار يطلق باريس سان جيرمان نهائيا

أخبار متعلقة
820231105546173442719

هل فعل باريس الشرط الجزائي في عقد ديمبلي؟

820231101249383711926

مفاجأة باختيار ليفربول للقائد الأول والثاني للموسم الجديد

82023194326377676426

لتجنب إهدار الوقت.. قواعد جديدة في الدوري الإنجليزي

720233116333470151430 (1)

مانشستر يونايتد ينجز صفقة المليار

720233115658989857541

ليفربول الخاسر الأكبر من انتقال ماني للنصر

720233111120847254513 (1)

أنس جابر ترتقي مركزا في التصنيف العالمي للاعبات التنس