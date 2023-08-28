لاعب النصر يغيب 6 أسابيع

الوكيل الإخباري - تعرض البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر، لضربة جديدة قبل مواجهة الشباب غدا الثلاثاء على ملعب أول بارك، بالجولة الرابعة من دوري روشن.



وتعرض أيمن يحيى لاعب النصر، لإصابة بقطع في الرباط الجانبي، ويحتاج للراحة والعلاج والتأهيل مدة لا تقل عن 6 أسابيع.



وأصيب أيمن يحيى بعدما حل بديلا في مواجهة الفتح عقب اصطدامه بأحد المدافعين ليخرج من المباراة.



وانضم أيمن صاحب ال22 عاما للرباعي المصاب "عبد الله مادو وعلي لاجامي وأندرسون تاليسكا وسيكو فوفانا".



وسيشهد اللقاء عودة الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في نهائي البطولة العربية قبل 3 أسابيع.



وسوف يحدد كاسترو التشكيل الأساسي لمواجهة الشباب في ديربي العاصمة، بالمران الأخير الذي سيقام على ملعب الأول بارك.



ويحتل النصر المركز العاشر برصيد 3 نقاط، من فوز على الفتح (5-0) وخسارتين أمام الاتفاق والتعاون.



فيما يأتي الشباب بالمركز ال14 برصيد نقطتين، من تعادلين أمام الأخدود وضمك وخسارة أمام الوحدة.

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