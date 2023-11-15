لاعب برشلونة السابق: ريال مدريد الأفضل في العالم

الوكيل الإخباري - أكد الإسباني أليخاندرو جريمالدو، لاعب برشلونة السابق وباير ليفركوزن الحالي، على رغبته في اللعب لريال مدريد يومًا ما.



ولعب الظهير الأيسر لأكثر من خمس سنوات في الفريق الرديف لبرشلونة، وغادر في عام 2016 نحو بنفيكا، قبل الانتقال مطلع هذا الموسم لصفوف ليفركوزن.



وقال جريمالدو، الذي يتواجد حاليًا مع منتخب إسبانيا، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "ريال مدريد هو أحد أفضل الفرق في العالم، إن لم يكن الأفضل، وهو فريق يرغب كل لاعب في الانضمام إليه".



وأضاف: "لكن في الوقت الحالي أنا في باير ليفركوزن.. أنا هنا منذ ثلاثة أشهر فقط، وكل شيء على ما يرام".



وتابع: "علينا أن نواصل العمل وسنرى ما سيحدث في المستقبل".



وعن انضمامه لمنتخب إسبانيا، قال: "الحقيقة هي أنني سعيد جدًا، سعيد جدًا.. إنه حلم أصبح حقيقة.. الآن أريد أن أستمتع بكل لحظة أتواجد فيها هنا، وكل يوم أتواجد فيه هنا وأستغل الفرصة".



وخاض جريمالدو، 17 مباراة مع ليفركوزن في مختلف المسابقات، حيث سجل 8 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

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