لاعب برشلونة مهدد بالإيقاف 12 مباراة

الوكيل الإخباري - بات أحد لاعبي برشلونة مهددا بالإيقاف 12 مباراة في الدوري الإسباني، بحسب تقرير صحفي كتالوني، كشف أيضًا عن تقرير حكم مباراة البلوجرانا ومضيفه أتلتيكو مدريد، التي أفيمت أمس الأحد على ملعب سيفيتاس متروبوليتانو.



وحصل كل من فيران توريس (برشلونة) وستيفان سافيتش (أتلتيكو) على بطاقة حمراء، بعد دخولهما في مشاجرة خلال الدقائق الأخيرة من المباراة.



ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن لجنة المنافسات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم هي التي ستضع عقوبة الثنائي، عقب هذه الواقعة.



وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة تصنيف الواقعة على أنها "اعتداء"، ستكون العقوبة هي الإيقاف من 4 إلى 12 مباراة للاعبين.



وجاء تقرير حكم المباراة عن الواقعة كالآتي:



"في الدقيقة 90، تم طرد اللاعب (11) فيران توريس بسبب استمرار جذب المنافس من شعره... وفي الدقيقة 90 تم طرد اللاعب (15) ستيفان سافيتش بسبب جذب المنافس من رقبته، مستخدما ذراعه بقوة مفرطة".



وانتهت المباراة بفوز البارسا (1-0) لينفرد بصدارة الليجا برصيد 41 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الوصيف ريال مدريد.

اضافة اعلان

ملاعب