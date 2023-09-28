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الخميس، 28-09-2023 04:40 م

لاعب برشلونة يشعر بالاستياء

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الوكيل الإخباري - أظهر برشلونة أنه مازال يفتقر للقوة الدفاعية، بعد فوزه على سيلتا فيجو 3-2، ثم التعادل مع مايوركا 2-2 مساء الثلاثاء.

وشهدت مباراة مايوركا، أول اختبار للشراكة الدفاعية في عمق الخط الخلفي بين رونالد أراوخو وإينيجو مارتينيز، لكنه لم يكن مثمرا.

وغاب أراوخو بسبب الإصابة لمدة شهر، لكن مارتينيز ظهر لأول مرة بقميص برشلونة في بداية سبتمبر/أيلول الجاري ضد أوساسونا، وشارك أساسيا لأول مرة أمام مايوركا.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، إن مارتينيز، الذي تم سحبه في الدقيقة 75 لصالح جوليس كوندي، شعر بإحباط شديد في بدايته الأولى مع برشلونة.

وأضافت أنه وعلى الرغم من محاولات لاعبي الفريق تشجيعه، كان مارتينيز مدركا لحقيقة أنه لم يصل إلى المعايير المطلوبة.

ونظرا لأنها كانت بدايته الأولى فقط، فمن المرجح أن يكون تشافي هيرنانديز أكثر اهتماما بالأخطاء الجماعية بدلا من الأداء الفردي لمارتينيز.

ومع ذلك، سيحتاج مارتينيز إلى سلسلة من المباريات للعودة إلى المستوى الذي جعله واحدا من أفضل اللاعبين في إسبانيا، وهو الأمر الذي يبدو صعبا، نظرا للشراكة المستقرة بين كوندي وأندرياس كريستينسن، مع تقدم أراوخو عليه أيضا في الترتيب.

 

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