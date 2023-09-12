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الثلاثاء، 12-09-2023 04:24 م

لاعب توتنهام السابق: سانشو يريد ترك مانشستر

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الوكيل الإخباري -  يرى دارين بينت لاعب توتنهام السابق، أن جادون سانشو نجم مانشستر يونايتد، قد تعمد افتعال مشكلة علنية مع مدربه إريك تين هاج، من أجل الرحيل عن الشياطين الحمر.

وصرح تين هاج بأن أداء سانشو في التدريبات لم يكن جيدًا بما يكفي لتبرير إدراجه في قائمة المان يونايتد لمواجهة آرسنال، ليرد عليه اللاعب الإنجليزي عبر بيان.

وطالب سانشو في بيانه، جماهير المانيو بعدم تصديق كل شيء ينشر عنه، مؤكدًا خوض التدريبات بصورة جيدة.

وقال بينت في تصريحات لصحيفة الديلي ميل "إذا كان لدى سانشو النية أو الرغبة في البقاء مع مانشستر يونايتد، لكان عليه أن يرد على تين هاج داخليًا".

وأضاف "كان على سانشو، أن يذهب إلى مكتب المدرب لقول (انظر.. أنا لا أحب حقا ما فعلته هناك. إذا كانت معايير التدريب الخاصة بي ليست جيدة بما يكفي عليك أن تخبرني فقط)".

واختتم "أنا متأكد من أن تين هاج أبلغه بذلك من قبل، لكن حقيقة ظهور سانشو علنًا تخبرني أنه يريد الخروج من هناك.. لقد وصل إلى نهاية الأمر".

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