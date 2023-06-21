لاعب جديد من تشيلسي على الرادار السعودي

الوكيل الإخباري - أفادت تقارير صحفية مساء الأربعاء، بأن لاعبا جديدا من تشيلسي بات مرشحا للانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي.



وتم تأكيد انتقال لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي (32 عاما) إلى اتحاد جدة يوم الثلاثاء.



ويبدو أن المزيد من نجوم تشيلسي مستعدون للانضمام إلى أندية سعودية، حيث تم ترشيح أسماء بيير إيمريك أوباميانج وإدوارد ميندي وحكيم زياش وروميلو لوكاكو وكاليدو كوليبالي، للحاق بكانتي.



ووفقا لخبير الانتقالات فابريزيو رومانو، يبرز اسم الإنجليزي أودوي كآخر المرشحين للانضمام إلى أحد الأندية السعودية.



وأضاف رومانو، أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، يحصل على اهتمام ناديين سعوديين، لكن لم تبدأ أي محادثات بعد، وليس واضحا ما إذا كان هودسون أودوي سيقبل الانتقال إلى الدوري السعودي.



وأمضى المهاجم الإنجليزي الموسم 2022-2023 على سبيل الإعارة في باير ليفركوزن حيث لعب 21 مباراة، وساهم بهدف واحد وتمريرة حاسمة واحدة فقط.



وقبل فترته في ألمانيا، شارك في 21 مباراة فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسمين السابقين مع تشيلسي.

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