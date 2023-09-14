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الخميس، 14-09-2023 04:14 م

لاعب عربي ضمن قائمة هدافي تصفيات أمم إفريقيا

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الوكيل الإخباري - اعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قائمة هدافي تصفيات كأس أمم إفريقيا والمقرر إقامتها في كوت ديفوار خلال شهر يناير المقبل.

وجاء المهاجم التونسي يوسف المساكني كلاعب عربي وحيد بالقائمة، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 5 أهداف، متساويا مع 3 نجوم آخرين. 

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وينفرد النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، بصدارة الترتيب برصيد 10 أهداف.

وتشتعل الوصافة بين التونسي يوسف المساكني، السنغالي ساديو ماني، لويس مافوتا من إفريقيا الوسطى والزامبي باتسون داكا، برصيد 5 أهداف لكل منهم. 

بينما يأتي البوركيني دانجو أوتارا والناميبي بيتر شالوليلي، بالمركزين السابع والثامن برصيد 4 أهداف لكل منهما.

 

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