لاعب عربي واحد في التشكيلة المثالية لدوري الأبطال

الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، التشكيلة المثالية بعد أن أسدل الستار على مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من منافسة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ.



ودخل الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر نجم فريق ميلان الإيطالي، التشكيلة المثالية للبطولة القارية، التي نشرها الحساب الرسمي لـ"يويفا" على موقع "تويتر".



وجاء اختيار اللاعب الجزائري بعد قيادته لنادي ميلان إلى تحقيق فوز ثمين على ضيفه نابولي (1-0) بإحرازه هدف الفوز الوحيد "للروسونيري" عند الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول "للديربي" الإيطالي الذي جمعهما مساء الأربعاء الماضي، على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.



وسجل إسماعيل بن ناصر هدفه الأول في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وقد يكون الأغلى في مسيرته حتى الآن، إذا حال نجح فريق ميلان في بلوغ الدور نصف النهائي للبطولة الأوروبية المرموقة بعد غياب طويل.



وستتجدد المواجهة بين نابولي وميلان في مباراة الإياب يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري، على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا"، لحسم هوية المتأهل إلى دور الثمانية الكبار.



وسيلعب المتأهل من "الديربي" الإيطالي بين ميلان ونابولي في الدور قبل النهائي للبطولة "التشامبيونز ليغ" مع الفائز من المواجهة بين القطب الكروي الآخر لمدينة ميلانو إنترناسيونالي ومنافسه بنفيكا البرتغالي.



يذكر أن فريق إنتر ميلان خرج بفوز ثمين من ملعب مضيفه بنفيكا (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على "النور - Estadio da Luz" بالعاصمة لشبونة، وذلك ضمن الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أيضا.



وكما دخل التشكيلة المثالية لهذه المرحلة من دوري الأبطال، 5 لاعبين من بريق مانشستر سيتي الذي ألحق هزيمة كبيرة بضيفه بايرن ميونخ الألماني (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر.



وكان من اللافت أن جميع اللاعبين في التشكيلة المثالية تكونوا من الفرق الأربعة الفائزة في مباريات الذهاب وهي: مانشستر سيتي (5 لاعبين)، ريال مدريد (3 لاعبين)، ميلان (لاعبان)، إنتر ميلان (لاعب واحد).



وفي ما يلي التشكيلة المثالية كاملة:



لحراسة المرمى: البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد)



لخط الدفاع: الإنجليزي جون ستونز (مانشستر سيتي)، البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي)، الإيطالي أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)، الدنماركي سيمون كيير (ميلان)، النمساوي ديفيد ألابا (ريال مدريد).



لخط الوسط: الجزائري إسماعيل بن ناصر (ميلان)، البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، الإسباني رودريغو (مانشستر سيتي)، البرازيلي فينسيوس جونيور (ريال مدريد)



لخط الهجوم: النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي).



ومن المقرر أن تقام مباريات الإياب ضمن الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، الأسبوع المقبل، إذ يستضيف تشيلسي نظيره ريال مدريد يوم الثلاثاء، على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة لندن، وفي اليوم نفسه يلتقي نابولي مع ميلان على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" بمدينة نابولي.

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ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفا على نادي بايرن ميونخ، في ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ، وإنتر ميلان يستضيف فريق بنفيكا البرتغالي، على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

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