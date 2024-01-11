الخميس 11-01-2024
الوكيل الاخباري
 

ولي العهد: الأردن يطمح لأن يكون قوة صاعدة في المشهد التكنولوجي العالمي

حزب الله يعلن قصف مواقع إسرائيلية

المقاومة: لا اتفاق ولا تبادل إلا بوقف شامل للعدوان على غزة

فعاليات سياسية وقوى وطنية: مواقف الملك الداعمة لقضايا أمته وفلسطين تمثل صوت الحق والحكمة

قصف إسرائيلي يودي بحياة لبنانييْن

ارتفاع حصيلة الصحفيين الشهداء في غزة إلى 117

الخصاونة: الملك وجه إلى وضع استراتيجية لتطوير منتجات الفوسفات والبوتاس

أبرز ما جاء في مرافعات جنوب إفريقيا بدعوتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

حبس شخص 7 أشهر وتغريمه 16 ألف دينار اصطاد 9 حيوانات نادرة

لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم

عاجل

المقاومة: لا اتفاق ولا تبادل إلا بوقف شامل للعدوان على غزة

الخميس، 11-01-2024 03:08 م

لاعب مانشستر يونايتد يرفض الدوري السعودي

120241114926945632163


الوكيل الإخباري - رفض أحد نجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضا للانتقال إلى الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني الجاري.

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد قررت الاستغناء عن أنتوني مارسيال مهاجم الفريق الذي سينتهي تعاقده في يونيو/حزيران المقبل.

وأكدت أن النادي الإنجليزي لا ينوي تفعيل بند تجديد تعاقد مارسيال لموسم إضافي حتى صيف 2025.

كما أشارت إلى أن إدارة مانشستر تحاول التخلص من المهاجم الفرنسي هذا الشهر لكن مارسيال يتمسك بالاستمرار مع الفريق الإنجليزي لنهاية الموسم الحالي. 

وأضافت أيضا أن مارسيال رفض عرضين في يناير/كانون الثاني أولهما من فنربخشة التركي وآخر من أحد الأندية السعودية.

وخرج أنتوني مارسيال كثيرا من حسابات المدرب الهولندي ايريك تين هاج الذي أشرك المهاجم الفرنسي 19 مرة في كل البطولات هذا الموسم منها 7 مشاركات فقط بشكل أساسي.

وسجل مارسيال هدفين وصنع مثلهما هذا الموسم لكنه لا يشارك في مباريات مانشستر يونايتد منذ يوم 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي لخروجه من الحسابات الفنية للمدرب تين هاج.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202411154419804636010

عودة البوندسليجا.. بايرن ميونخ يواصل مطاردة ليفركوزن

1202411153354806780319

حوادث شغب وطعن على خلفية ديربي روما

1202411143253344531521

توخيل: لدينا توصيات بشأن مزراوي

1202411134447385576948

منتخب غامبيا يواجه أزمة قبل بطولة كأس أمم إفريقيا

120241194517541042655

أتالانتا يقهر ميلان في عقر داره ويصعد لنصف نهائي كأس إيطاليا

120241192746275858085

ريال مدريد يتخطى أتلتيكو ويبلغ نهائي السوبر الإسباني

أخبار متعلقة
1202410143339645099897 (1)

مانشستر يونايتد يسعى لضم صديق إريكسن

12202326144957625040535

وجهة مفاجئة تهدد عودة فاران إلى ريال مدريد

12202326111131471799404

تين هاج: علينا القيام بأشياء مختلفة.. ولا أشعر بخيبة الأمل

1220231710369573257038

راتكليف يبدأ خطوات إعادة مان يونايتد للطريق الصحيح

12202314123140332197693

غموض موقف حمدالله قبل موقعة الأهلي

1220231410039537516733

انتكاسة مانشستر يونايتد بين 2006 و2023