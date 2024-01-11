لاعب مانشستر يونايتد يرفض الدوري السعودي

الوكيل الإخباري - رفض أحد نجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضا للانتقال إلى الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني الجاري.



كشفت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد قررت الاستغناء عن أنتوني مارسيال مهاجم الفريق الذي سينتهي تعاقده في يونيو/حزيران المقبل.



وأكدت أن النادي الإنجليزي لا ينوي تفعيل بند تجديد تعاقد مارسيال لموسم إضافي حتى صيف 2025.



كما أشارت إلى أن إدارة مانشستر تحاول التخلص من المهاجم الفرنسي هذا الشهر لكن مارسيال يتمسك بالاستمرار مع الفريق الإنجليزي لنهاية الموسم الحالي.



وأضافت أيضا أن مارسيال رفض عرضين في يناير/كانون الثاني أولهما من فنربخشة التركي وآخر من أحد الأندية السعودية.



وخرج أنتوني مارسيال كثيرا من حسابات المدرب الهولندي ايريك تين هاج الذي أشرك المهاجم الفرنسي 19 مرة في كل البطولات هذا الموسم منها 7 مشاركات فقط بشكل أساسي.



وسجل مارسيال هدفين وصنع مثلهما هذا الموسم لكنه لا يشارك في مباريات مانشستر يونايتد منذ يوم 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي لخروجه من الحسابات الفنية للمدرب تين هاج.

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