لاعب مانشستر يونايتد يغادر البريميرليج

الوكيل الإخباري - أعلن نادي بشكتاش التركي لكرة القدم أنه أتم صفقة ضم المدافع الإيفواري إريك بايلي من مانشستر يونايتد الإنجليزي بشكل نهائي.



وقضى بايلي (29 عاما) الموسم الماضي معارا لفريق مارسيليا الفرنسي، حيث كان خارج حسابات إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".



وذكر بشكتاش عبر بيان: "توصل نادينا إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد حول الانتقال النهائي للمدافع الإيفواري إريك بايلي"



وأضاف: "نتمنى لإريك بايلي، الذي نثق في أنه سيقدم خدمات مهمة لنادينا، نجاحا كبيرا بقميصنا".

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