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الثلاثاء، 11-10-2022 04:03 م

لاعب مصري يعتزل كرة القدم بعمر الـ23 عاما بسبب قيده

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الوكيل الإخباري - قرر الشاب محمد عادل أمو لاعب مصر للمقاصة اعتزال كرة القدم، وهو بعمر الـ23 فقط وذلك بسبب عدم قيده مع أي فريق حتى الآن.

وقبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في مصر بساعات قليلة أمس الاثنين، خرج اللاعب عن طوره وعبر عن غضبه من الأحداث التي جرت معه.

ونشر اللاعب بيان اعتزاله كرة القدم عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" معبرا من خلاله عن استيائه من مسؤولي النادي المصري البورسعيدي ونادي الإسماعيلي وذلك بسبب عدم استكمال قيده.

وقال لاعب المقاصة السابق: "ساعات متبقية على غلق باب القيد وأنا لم أتعاقد مع أي فريق على الرغم من توقيعي مع فريقين المصري والإسماعيلي، كنت أتعامل مع الناس بثقة كبيرة ووقعت للمصري وانتظرت صرف الشيكات وكان الأمر قبل أن يتوى إيهاب جلال تدريب المصري ولذلك أخبرت وكيلي إنني مستعد لفعل أي شيء من أجل اللعب مع إيهاب جلال لأنه أكثر من ساعدني في حياتي".

وتابع: "انتظرت أكثر من أسبوعين حتى شعرت بعدم اهتمام من المسؤولين وأخبرت وكيلي أن يبحث عن عرضا آخر وأخبرني إن الإسماعيلي يريدني وأنا أحب الإسماعيلي جدا وافقت وجلست مع يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي وأخبروني أن أنتظر النقود لمدة 20 يوم وفي اليوم الأخير من القيد أخبروا وكيلي إنهم لن يتمكنوا من اتمام التعاقد لعدم وجود أموال في النادي".

وختم: "حاليا أنا أتحدث مع جميع الأندية ولكنهم أغلقوا قائمتهم بالفعل ولذلك قررت ألا ألعب كرة القدم مرة أخرى وأشكر جميع من ساعدني وأشكر فريقي وأتمنى لهم الصعود من جديد وأنا واثق أن ما حدث كان خيرا لي ولكن لأسباب شخصية لن ألعب كرة القدم من جديد".

صاحب الـ 23 عاما شارك مع مصر للمقاصة خلال الموسم الماضي في 22 مباراة .

وشارك اللاعب مع مصر للمقاصة خلال الموسم الماضي مسجلا هدفا واحدا، وهبط مع الفريق لدوري الدرجة الثانية.

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