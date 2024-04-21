لاعب منتخب الكراتيه المصاطفة يتأهل إلى نهائي الدوري العالمي

الوكيل الإخباري - تأهل بطل المنتخب الوطني للكراتيه عبدالرحمن المصطافة، السبت، إلى نهائي بطولة الدوري العالمي، فيما انتقل بطلنا عفيف غيث للعب على الميدالية البرونزية وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة وما قبل الأخيرة من البطولة المقامة في العاصمة المصرية القاهرة.



وتأهل المصاطفة إلى نهائي وزن تحت 67 كغم، وذلك بعد فوزه في نصف النهائي على زميله بالمنتخب الوطني عفيف غيث في نزالٍ أردني خالص.



وبذلك نجح أبطالنا بالوصول إلى 3 نهائيات في أوزانهم بهذه الجولة من الدوري العالمي وهم، محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم) وعبدالله حماد (وزن تحت 60 كغم) وعبدالرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم) حيث ستقام المباريات النهائية اليوم الأحد.

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