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الأربعاء، 10-07-2024 10:45 ص

لامين جمال يكسر رقمين قياسيين تاريخيين للأسطورة الراحل بيليه

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الوكيل الاخباري - كسر اليافع الإسباني لامين جمال، رقمين تاريخيين لأسطورة الكرة البرازيلية الراحل بيليه خلال مواجهة فرنسا في الدور نصف النهائي لكأس أمم أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.اضافة اعلان


وشارك جمال أساسيا في مواجهة فرنسا وأدرك التعادل 1-1 لمنتخب بلاده بعدما هز الشباك الفرنسية في الدقيقة 21 بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة.

وأصبح نجم برشلونة بعمر 16 عاما و362 يوما، أصغر لاعب يسجل في تاريخ البطولات الكبرى بشكل عام (كأس أمم أوروبا وكأس العالم)، حيث تخطى رقم الأسطورة البرازيلي بيليه، الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في كأس العالم 1958 في شباك فرنسا أيضا بعمر 17 عاما و244 يوما.

كما حطم جمال رقما آخر لبيليه بمشاركته في المباراة من الأساس، حيث أصبح أصغر لاعب يشارك في مباراة بنصف نهائي بطولة كبرى (كأس أوروبا وكأس العالم) على مر التاريخ متجاوزا الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة البرازيلي في كأس العالم 1958 (17 عاما و244 يوما) وكان أيضا ضد فرنسا.

 




 

 


 

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