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السبت، 09-09-2023 01:19 م

لامين يامال يصنع التاريخ.. أصغر لاعب يسجل لمنتخب إسبانيا

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الوكيل الإخباري -   بات النجم الشاب لفريق برشلونة الإسباني، لامين يامال أصغر لاعب في تاريخ منتخب إسبانيا يسجل هدفا في سن 16 عاما و57 يوما، وذلك خلال مشاركته الأولى في فوز ساحق على مضيفه الجورجي 7-1 بتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 الجمعة.

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وشارك لامين يامال بديلا في الدقيقة 44 لتعويض المصاب ماركو أسينسيو، ليكسر الرقم القياسي لزميله في برشلونة غابي، الذي كان يبلغ 17عاما و62 يوما حين خاض مباراته الدولية الأولى في 2021.

وكسر غابي رقم أنخيل زوبييتا (17 عاما و284 يوما) والذي صمد 85 عاما.

 وأحرز يامال المغربي الأصل الهدف السابع لإسبانيا، بطلة دوري الأمم الأوروبية 2023، بلمسة متقنة داخل منطقة الجزاء.
ونال النجم الشاب الذي أصبح أصغر لاعب يشارك لأول مرة مع برشلونة في لقاء رسمي الشهر الماضي، دعوة لتمثيل إسبانيا لأول مرة حين اختاره المدرب لويس دي لافوينتي لمواجهة جورجيا وقبرص هذا الأسبوع، ضمن المجموعة الأولى بتصفيات بطولة أوروبا.

وتحول إلى ركيزة مهمة في هجوم برشلونة في بداية الموسم الجاري واختير رجل المباراة في الفوز 4-3 على فياريال بالدوري الإسباني الشهر الماضي.

سيرة ذاتية
لامين يامال كما يسميه الإسبان أو أمين جمال مثل ما يلقبه المغاربة هو من مواليد سنة 2007 في مدينة برشلونة، من أب مغربي الأصل وأم تتحدر من غينيا الاستوائية.


في سن الخامسة من عمره التحق الشاب بأكاديمية "لا ماسيا" التابعة لنادي برشلونة، حيث تمكن من صقل موهبته وأبان عن إمكانيات كبيرة في سن مبكرة، وتم اختياره للصعود إلى الفريق الأول مع بداية الموسم الحالي.
يعتبر أصغر لاعب يشارك في الدوري الإسباني الممتاز، وأصغر لاعب ساهم في صناعة هدف في عمر 16 عاما فقط.

لعب نجم برشلونة الصاعد ضمن صفوف منتخب إسبانيا لأقل من 19 سنة، وسبق له أن تدرج في الفئات الصغرى تحت سن (15 و16 و17 سنة).

 

 

ملاعب

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