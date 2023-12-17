لانس يضرب ريمس بثنائية بيضاء

الوكيل الإخباري - ستعاد لانس، السبت، درب الانتصارات بالفوز على ريمس بهدفين نظيفين، في إطار الجولة 16 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.



سجل هدفي الفوز، ويزلي سعيد (43) وأوسكار كورتيس (75).



وارتفع رصيد لانس إلى 26 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ريمس عند 23 نقطة في المركز الثامن.



وكان لانس قد تعادل في الجولة الماضية أمام مونبلييه بدون أهداف.



ويتصدر باريس سان جيرمان، البطولة الفرنسية برصيد 36 نقطة، بفارق 4 نقاط عن نيس صاحب الوصافة.

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