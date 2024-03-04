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الإثنين، 04-03-2024 03:00 م

لانس يوقف انتفاضة ليون بالثلاثة

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الوكيل الإخباري - أوقف لانس صحوة مضيفه أولمبيك ليون وهزمه بنتيجة (3-0)، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الفرنسي.

وأنهى لانس الشوط الأول متقدما بهدف سجله فلوران سوتوكا في الدقيقة 43.

وأضاف إيلي واهي الهدف الثاني في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، وعزز كيفن دانسو تقدم الضيوف بهدف ثالث في الدقيقة 87.

وأكمل ليون اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد إينسلي مايتلاند نيلز في الدقيقة 84.

واقتنص لانس 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس.

أما أولمبيك ليون لم يستغل عاملي الأرض والجمهور، وسقط في فخ الخسارة بعد 4 انتصارات متتالية.

وتجمد رصيد ليون عند 28 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي مباريات أخرى بنفس الجولة أقيمت الأحد، فاز تولوز على نيس بنتيجة (2-1)، وميتز على نانت (2-0)، ولوريان على رين (2-1)، وبريست على لوهافر (1-0)، بينما تعادل مونبيلييه مع ستراسبورج بنتيجة (2-2).

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