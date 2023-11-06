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الإثنين، 06-11-2023 03:58 م

لاوتارو يتفوق على فان باستن ومارادونا وكريستيانو

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الوكيل الإخباري - واصل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر ميلان، توهجه بعدما قاد النيراتزوري للفوز على أتالانتا (2-1) بالجولة 11 من الدوري الإيطالي.

وسجل لاوتارو الهدف الثاني للنيراتزوري في شباك أتالانتا، ليسهم بشكل مباشر في حصول إنتر على 3 نقاط، واصل بهم الصدارة ب28 نقطة.

كما يسير مارتينيز بخطى ثابتة نحو الفوز بجائزة هداف الكالتشيو هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 12 هدفا بفارق 6 أهداف كاملة عن أقرب ملاحقيه روميلو لوكاكو (روما)، أوليفيه جيرو (ميلان) وفيكتور أوسيمين (نابولي).


ورفع لاوتارو رصيده إلى 91 هدفا بعدما هز شباك أتالانتا، ليتجاوز الهولندي ماركو فان باستن، نجم ميلان السابق، الذي أحرز 90 هدفا خلال 8 سنوات لعبها بقميص الروسونيري.

واقتحم مارتينيز قائمة أكثر اللاعبين تهديفا مع فريق واحد بالدوري الإيطالي، حيث أصبح بالمركز ال16 بعد أن تخطى دييجو مارادونا مع نابولي (81 هدفا) والبرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس (81 هدفا) وبرونو مايني مع بولونيا (87 هدفا)، وأخيرا فان باستن (90 هدفا).

ويسبق لاوتارو في القائمة لورينزو إنسيني مع نابولي (96 هدفا) وألدو بوفي مع ميلان (108 أهداف) وأنجيلو سكيافيو مع بولونيا (109 أهداف) وسيرجيو بيليسييه مع فيرونا (112 هدفا) ودرايس ميرتينز مع نابولي (113 هدفا).

ثم ساندرو ماتسولا مع إنتر (116 هدفا) ودومينيكو بيراردي مع ساسولو (118 هدفا) وديفيد تريزيجيه مع يوفنتوس (123 هدفا) وأندريه شيفتشينكو مع ميلان (127 هدفا) وروبيرتو بيتيجا مع يوفنتوس (129 هدفا).

علاوة على إزيو باسكوتي مع بولونيا (130 هدفا) ولويجي ريفا مع كالياري (156 هدفا) وجامبييرو بونيبيرتي مع يوفنتوس (178 هدفا) وأليساندرو ديل بييرو مع يوفنتوس (188 هدفا) وفرانشيسكو توتي مع روما (250 هدفا).

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