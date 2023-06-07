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الأربعاء، 07-06-2023 03:49 م

لايبزيج يتعاقد مع حارس جديد

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الوكيل الإخباري -  أعلن نادي لايبزيج، اليوم الأربعاء، تعاقده مع الحارس ليوبولد زينجرل من فريق بادربورن من فريق بادربورن المنافس بدوري الدرجة الثانية في صفقة انتقال حر.

ولم يتم الإعلان عن مدة التعاقد.

وشارك زينجرل، الذي قضى فترته كلاعب شاب مع بايرن ميونخ، في 140 مباراة مع بادربورن على مدار 5 سنوات، من بينها 28 مباراة في دوري الدرجة الأولى (بوندسليجا).

وقال الحارس: "لايبزيج تطور ليكون ناديا كبيرا في السنوات الأخيرة، وأن أكون قادرا على اللعب في ناد ينافس باستمرار على الألقاب والكؤوس فهو أمر مميز بالنسبة لي".

وقال ماكس إيبرل، المدير الرياضي: "ليو حارس مرمى لديه الكثير من الخبرات في دوري الدرجتين الأولى والثانية، كما أنه يتمركز بشكل صحيح. وبأسلوبه الإيجابي والمتوازن، فهو يتناسب مع طريق لعب فريقنا".

ويتوقع أن يكون زيجلر هو الخيار الثالث للايبزيج في حراسة المرمى، خلف القائد بيتر جولاتشي ويانيس بلاسفيتش، حيث أنه سيكون بديلا لأوريان نيلاند الذي سيترك النادي بنهاية حزيران/يونيو.

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