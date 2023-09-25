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الإثنين، 25-09-2023 04:38 م

لايبزيج يعلن موقفه من جوهرة سان جيرمان

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الوكيل الإخباري - قال ماكس إبيرل، عضو مجلس الإدارة لشؤون الرياضة في لايبزيج الألماني، إن النادي يهدف لاستمرار تشافي سيمونز ضمن صفوف الفريق، إلى ما بعد عقد الإعارة الحالي من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحقق الهولندي سيمونز (20 عاما)، المعار لمدة موسم واحد، النجاح بشكل سريع ضمن صفوف لايبزيج، وسجل 3 أهداف وصنع 5، خلال أول 5 مباريات في الدوري.

ولا يتضمن عقد الإعارة الحالي بندا يسمح للايبزيج بشراء اللاعب.

لكن إبيرل قال في تصريحات لمجلة "كيكر" الرياضية، نشرتها اليوم الاثنين: "نعتزم التجديد (لسيمونز) بأفضل سيناريو ممكن".

وأوضح أن النادي سيحاول في الصيف المقبل، حسم استمرار اللاعب ضمن صفوفه لفترة أطول.

وواصل: "تشافي حقق بداية جيدة للغاية.. أعتقد أنه يرتبط بالفريق من الناحية العاطفية"، مؤكدا أنه يتناسب بشكل جيد جدا مع لايبزيج.

وكان ماركو روزه، المدير الفني للايبزيج، قد أبدى أيضا أمله في استمرار سيمونز.

وأضاف أن داني أولمو قد يشكل نموذجا يحتذى به بالنسبة لسيمونز، حيث أن اللاعب الإسباني، الغائب حاليا للإصابة، جدد عقده مع لايبزيج هذا الصيف، رغم رغبة عدة أندية في الحصول على خدماته، وأصبح قياديا بالفريق.

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