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الأحد، 25-06-2023 03:23 م

لا يمكن رفضها.. العروض السعودية تقلق ريال مدريد

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الوكيل الإخباري -  يخشي نادي ريال مدريد انتقال عدد من لاعبيه إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وبات الدوري السعودي جاذبا لعدد كبير من النجوم، إذ انتقل إليه بالفعل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر) والثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي (الاتحاد).

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد لديها تخوف من خسارة الرباعي توني كروس ولوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز وناتشو فيرنانديز عندما تنتهي عقوده في صيف 2024.

وأشارت إلى أن الأندية السعودية تنجذب إلى النجوم أصحاب العقود المجانية، لذا يعتقد ريال مدريد أنه لن يصمد أمام الإغراءات العربية وسيخسر هذا الرباعي في الصيف المقبل، لا سيما أن العروض المقدمة لا يمكن رفضها.

وكان ريال مدريد خسر قائده الفرنسي كريم بنزيما، في الصيف الحالي، لصالح اتحاد جدة.

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