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الثلاثاء، 26-12-2023 04:15 م

لجنة الانضباط تعاقب اتحاد جدة قبيل مواجهته ضد النصر

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الوكيل الاخباري - أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الثلاثاء قرارا بمعاقبة نادي اتحاد جدة بعد مباراته أمام الرائد بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وسقط اتحاد جدة أمام نظيره الرائد بثلاثية مقابل هدف السبت الماضي، ضمن الجولة الـ18 من الدوري السعودي.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق في بيان لها يوم الثلاثاء، تغريم اتحاد جدة 19.375 ألف ريال سعودي (نحو 5 آلاف دولار أمريكي)، بسبب تأخر دخول لاعبي الفريق إلى أرضية الملعب، ما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني من مباراة الفريق أمام الرائد.

وجاء فرض هذه العقوبة على الاتحاد قبيل مواجهته المرتقبة مساء اليوم الثلاثاء ضد النصر في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ17 من دوري روشن السعودي.

ويعاني الاتحاد من مشاكل فنية ومعنوية عدة أثرت على نتائجه وأبعدته عن المنافسة على الحفاظ على لقبه بطلا للدوري السعودي حيث تراجع إلى المركز السادس برصيد 28 نقطة وبفارق 22 نقطة عن الهلال المتصدر.

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