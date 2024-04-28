لعنة الإصابات تضرب بايرن قبل موقعة الريال

الوكيل الإخباري - تواصلت معاناة بايرن ميونخ مع الإصابات هذا الموسم، وذلك خلال مباراته الجارية السبت أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت على ملعب أليانز أرينا، ضمن مباريات الجولة 31 من البوندسليجا.



ونجح بايرن ميونخ في التقدم في النتيجة مبكرا في الدقيقة التاسعة، باستغلال كونراد لايمر ارتباك دفاعي لفرانكفورت، ليفتك الكرة وينفرد بالحارس كيفن تراب قبل أن يمرر لهاري كين إلى جواره الذي سدد بسهولة في الشباك.



ونجح فرانكفورت في تعديل النتيجة في الدقيقة 23، بتسديدة أرضية من هوجو إيكيتيكي من خارج المنطقة.



وتعرض بايرن لضربة جديدة في الدقيقة 28، إذ تعرض لاعبه لايمر لإصابة في الكاحل، لم يتمكن بسببها من إكمال اللقاء، وغادر أرض الملعب وحل مكانه ألكسندر بافلوفيتش.



ويعاني بايرن من عدة إصابات قبل موقعته المرتقبة هذا الأسبوع أمام ريال مدريد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يتقدمهم الثلاثي جنابري وساني وساشا بوي.



كما غاب أوباميكانو وجمال موسيالا عن لقاء اليوم ضد أينتراخت فرانكفورت بسبب الإصابة.

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة