الأحد 28-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الفراية يرأس اجتماعا لمتابعة جهود إزالة الاعتداءات على مصادر المياه

رئيس مجلس الدوما الروسي: واشنطن تضحّي بالآخرين للحفاظ على القطب الواحد

حوارية في البلقاء حول شراكة الحكومة المفتوحة

سموتريتش لنتنياهو: إذا ألغيت اجتياح رفح فهذا يعني نهاية حكومتك

تنشيط السياحة تصادق على التقرير السنوي والقوائم المالية 2023

مسؤول بحماس: غداً الاثنين سيتم تسليم الرد على مقترح الهدنة الجديد

الخصاونة يلتقي نظيره الماليزي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

مؤتمر جراحة السُمنة يوصي بعدم صرف أدوية التنحيف دون استشارة طبية

مقتل شخص بحادث إطلاق نار غربي ألمانيا

اللجنة الوزارية المشتركة تؤكد رفضها أي عملية عسكرية في مدينة رفح

الأحد، 28-04-2024 02:41 م

لعنة الإصابات تضرب بايرن قبل موقعة الريال

420242882638680023936


الوكيل الإخباري - تواصلت معاناة بايرن ميونخ مع الإصابات هذا الموسم، وذلك خلال مباراته الجارية السبت أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت على ملعب أليانز أرينا، ضمن مباريات الجولة 31 من البوندسليجا.

ونجح بايرن ميونخ في التقدم في النتيجة مبكرا في الدقيقة التاسعة، باستغلال كونراد لايمر ارتباك دفاعي لفرانكفورت، ليفتك الكرة وينفرد بالحارس كيفن تراب قبل أن يمرر لهاري كين إلى جواره الذي سدد بسهولة في الشباك.

ونجح فرانكفورت في تعديل النتيجة في الدقيقة 23، بتسديدة أرضية من هوجو إيكيتيكي من خارج المنطقة.

وتعرض بايرن لضربة جديدة في الدقيقة 28، إذ تعرض لاعبه لايمر لإصابة في الكاحل، لم يتمكن بسببها من إكمال اللقاء، وغادر أرض الملعب وحل مكانه ألكسندر بافلوفيتش.

ويعاني بايرن من عدة إصابات قبل موقعته المرتقبة هذا الأسبوع أمام ريال مدريد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يتقدمهم الثلاثي جنابري وساني وساشا بوي.

كما غاب أوباميكانو وجمال موسيالا عن لقاء اليوم ضد أينتراخت فرانكفورت بسبب الإصابة.  

اضافة اعلان

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202428151641744377895

تعرف إلى ترتيب هدافي دوري المحترفين الأردني

4202428145937582020595 (3)

رونالدو يعزز صدارة قائمة سلبية

4202428144713351580699

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

420242891250876634152

صلاح عن اشتباكه مع كلوب: كلماتي ستشعل النيران

42024289151572711900

رونالدو يحفز النصر برسالة قصيرة

420242875915767779109

ميلان يتعادل مع يوفنتوس ويبقى بعيداً عنه

أخبار متعلقة
420242181629205544886

بايرن ميونخ يكتسح أونيون برلين وينفرد بمركز الوصافة

420241792825990419841 (1)

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

420242112235349960018

شاهد.. على طريقة رامز جلال.. الأهلي يسخر من الاتحاد

42024211134397559855

شاهد.. مُدافع برشلونة يشتبك مع مشجع خارج الملعب

42024211849339955254

أتلتيكو مدريد يفوز على فياريال بالليغا

42024211513236758741

الأهلي السعودي يحسم ديربي جدة