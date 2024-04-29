لعنة الإصابات تلاحق الفيصلي الأردني

الوكيل الإخباري - استمرت معاناة نادي الفيصلي الأردني مع الإصابات بعد تأكد إصابة المحترف الفلسطيني مصعب البطاط بتمزق بالعضلة الأمامية. وفق ما أعلن النادي الفيصلي الأحد.



وذكر النادي في بيان، "بعد إجراء الفحوصات الطبية والصور التشخيصية، تبين أن اللاعب يعاني من إصابة بتمزق بعضلة الفخذ الأمامية، وستمتد مرحلة العلاج لثلاثة أسابيع.



وتشكل إصابات النادي الفيصلي ضربة قوية في المنافسة على لقب دوري المحترفين، إذ يبتعد بفارق 5 نقاط عن نادي الحسين إربد ومع بقاء 5 جولات متبقية من البطولة.



في الموسم الحالي، تعرض نجم النادي الفيصلي أمين الشناينة لإصابة أليمة عبارة عن كسرين في قدمه، وذلك خلال مشاركته مع فريقه في دوري أبطال آسيا، لينهي بالتالي موسمه مبكرًا مع الفريق الذي خسر جهود أحد أهم نجومه.



وكذلك خسر الفيصلي جهود هداف الدوري والفريق، رزق بني هاني، بعد تعرضه للإصابة خلال المشاركة في كأس آسيا تحت 23 عامًا، التي تستضيفها قطر.



كما أعلن الفيصلي عن إصابة نجمه وصانع ألعابه يوسف أبو جلبوش المعروف بلقب "صيصا"، حيث تبين أنه يعاني من تمزق بعضلة القدم، وسيغيب لمدة شهر.



وقبل نهاية مرحلة ذهاب بطولة الدوري، تعرض لاعب الفيصلي عبيدة السمارنة لإصابة عضلية ما تزال تغيبه عن الفريق.

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