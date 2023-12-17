لعنة الإصابات تلاحق ميلان

الوكيل الإخباري - تلقى ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان، ضربة جديدة خلال مباراة فريقه، اليوم الأحد، أمام مونزا، على ملعب سان سيرو، لحساب منافسات الجولة 16 من الدوري الإيطالي.



وبعد مرور ثلث ساعة من بداية اللقاء، سقط توماسو بوبيجا لاعب وسط ميلان، على أرض الملعب، متأثرا بإصابة عضلية عانى منها، وفشل في استكمال اللقاء.



وعلى الفور، قرر ستيفانو بيولي، إجراء تبديل أول اضطراري بخروج توماسو بوبيجا، ودفع باللاعب الشاب جان كارلو سيميتش، الذي يشارك لأول مرة مع الفريق الأول.



ويعاني ميلان من نقص حاد في خط الوسط، خاصة بعدما تعرض يونس موسى لإصابة قبل يومين من اللقاء، بجانب عدم جاهزية اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر بشكل كامل.

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