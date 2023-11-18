السبت 18-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الخارجية الروسية تستدعي القائم بأعمال السفارة التشيكية

السيسي يجدد رفضه تهجير الفلسطينيين

أردوغان: لتُفرِج إسرائيل عن الأسرى الفلسطينيين حتى تفرج حماس عن الأسرى لديها

حماس تتوعد إسرائيل بعد مجزرة الفاخورة

الخارجية الفلسطينية: مجزرة الفاخورة تثبت غاية إسرائيل لإفراغ شمال غزة من الفلسطينيين

القسام تستهدف موقعين وتحشدات لجيش الاحتلال

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات لبنانية متاخمة للشريط الحدودي

توقف تلفريك عجلون الأحد والاثنين بسبب الظروف الجوية

صحفي فلسطيني : نحو 200 شهيد بمجزرة مدرسة الفاخورة

اختلاف دينارين على سعر ليرة الذهب في الاردن اليوم

عاجل

القسام تستهدف موقعين وتحشدات لجيش الاحتلال

السبت، 18-11-2023 02:55 م

لعنة ديشامب تلقي بظلالها على ريال مدريد

1120231872258449900973 (1)


الوكيل الإخباري - يواجه ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، كابوسا مزعجا منذ خسارته نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين، في أواخر العام الماضي.

فمع بداية 2023، بدأ ديشامب في بناء جيل جديد للديوك، بعد اعتزال عدد من النجوم مثل بنزيما وفاران وهوجو لوريس، بخلاف ابتعاد عناصر أخرى مثل بوجبا وكانتي، لكثرة الإصابات والمشاكل خارج الملعب.

ولم ييأس المدير الفني لمنتخب فرنسا، ونجح بالفعل في تغيير القوام بشكل تدريجي، دافعًا بعدد من العناصر الشابة.

لكن ديشامب (55 عاما) واجه كابوسا متكررا مع كل توقف دولي، بسبب إصابة عدد كبير من اللاعبين، مما أجبره على إجراء تعديلات عديدة وتغيير حساباته.

ففي معسكر مارس/آذار الماضي، اضطر ديشامب لاستبعاد الثنائي، ويسلي فوفانا لاعب وسط تشيلسي، وويليام ساليبا مدافع آرسنال، بسبب الإصابة.

ومع ذلك، اجتاز المنتخب الفرنسي أول اختبارين في تصفيات يورو 2024 بنجاح، حيث فاز على هولندا برباعية، ثم أمام أيرلندا بهدف واحد.

كامافينجا

وتكررت الأزمة في معسكر يونيو/حزيران، حيث اضطر لاستبعاد الثنائي، فيرلان ميندي ظهير أيسر ريال مدريد، وأدريان رابيو متوسط ميدان يوفنتوس، بسبب الإصابة أيضا.

واجتاز مدرب الديوك هذا العائق، وحقق فوزين على جبل طارق واليونان، في جولتين جديدتين من التصفيات.

كما أصيب أوليفييه جيرو في الكاحل، خلال مواجهة فرنسا مع أيرلندا في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، ليعود إلى صفوف ميلان ويخوض مباراة الديربي ضد الإنتر، وهو غير مكتمل اللياقة البدنية.

ومن جانبه، انتقد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، نظيره ديشامب في أكتوبر/تشرين أول الماضي، بسبب معاناة إبراهيما كوناتي، مدافع الريدز، على المستوى البدني بعد عودته من معسكر فرنسا.

وخلال معسكر نوفمبر/تشرين ثان الجاري، يخوض منتخب فرنسا مباراتين ضد جبل طارق واليونان، ضمن تصفيات يورو 2024.

ويواصل كابوس الإصابات ملاحقة ديشامب، حيث استبعد مؤخرا إدواردو كامافينجا، لاعب وسط ريال مدريد، نظرا لتعرضه لإصابة قوية في الركبة اليمنى، بعد التحام مع زميله عثمان ديمبلي في مران الأربعاء الماضي.

وسيغيب كامافينجا عن صفوف ريال مدريد إلى نهاية العام الجاري، لتتعقد بذلك حسابات مدربه في الفريق الملكي، كارلو أنشيلوتي.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202318101643378977408 (1)

لأول مرة.. مبابي يرد على توبيخ إنريكي

1120231810140486795072 (1)

مانشستر سيتي يخسر 4 لاعبين في توقف فيفا

1120231810816353808599

كفاراتسخيليا: ميسي فاجأني.. ولم أفهم ما يحدث

1120231885315722816896

إيطاليا تقترب من اليورو باجتياح مقدونيا

1120231885019260248743

كين يقود إنجلترا لانتصار سهل على مالطا

1120231884422275266635 (1)

زفيريف يودع البطولة الختامية بالفوز على روبليف

أخبار متعلقة
1120231591522568605352

مفاجأة لجماهير مصر أمام جيبوتي

1120231112212949031491

السعودية جاهزة لتنظيم مونديال 2034 صيفا أو شتاء

11202319524411100686

لماذا انسحبت أستراليا أمام السعودية لاستضافة مونديال 2034؟

1020232293240450681190

أرسنال يتعادل مع تشيلسي.. ويحافظ على سجله بلا هزيمة

1020232291622330774003

رونالدو يسجل هدفا عالميا ويقود النصر لتجاوز ضمك (فيديو)

102023229753268613255

مبابي يستعيد حسه التهديفي ويقود سان جيرمان لمواصلة صحوته