لعنة ديشامب تلقي بظلالها على ريال مدريد

الوكيل الإخباري - يواجه ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، كابوسا مزعجا منذ خسارته نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين، في أواخر العام الماضي.



فمع بداية 2023، بدأ ديشامب في بناء جيل جديد للديوك، بعد اعتزال عدد من النجوم مثل بنزيما وفاران وهوجو لوريس، بخلاف ابتعاد عناصر أخرى مثل بوجبا وكانتي، لكثرة الإصابات والمشاكل خارج الملعب.



ولم ييأس المدير الفني لمنتخب فرنسا، ونجح بالفعل في تغيير القوام بشكل تدريجي، دافعًا بعدد من العناصر الشابة.



لكن ديشامب (55 عاما) واجه كابوسا متكررا مع كل توقف دولي، بسبب إصابة عدد كبير من اللاعبين، مما أجبره على إجراء تعديلات عديدة وتغيير حساباته.



ففي معسكر مارس/آذار الماضي، اضطر ديشامب لاستبعاد الثنائي، ويسلي فوفانا لاعب وسط تشيلسي، وويليام ساليبا مدافع آرسنال، بسبب الإصابة.



ومع ذلك، اجتاز المنتخب الفرنسي أول اختبارين في تصفيات يورو 2024 بنجاح، حيث فاز على هولندا برباعية، ثم أمام أيرلندا بهدف واحد.



كامافينجا



وتكررت الأزمة في معسكر يونيو/حزيران، حيث اضطر لاستبعاد الثنائي، فيرلان ميندي ظهير أيسر ريال مدريد، وأدريان رابيو متوسط ميدان يوفنتوس، بسبب الإصابة أيضا.



واجتاز مدرب الديوك هذا العائق، وحقق فوزين على جبل طارق واليونان، في جولتين جديدتين من التصفيات.



كما أصيب أوليفييه جيرو في الكاحل، خلال مواجهة فرنسا مع أيرلندا في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، ليعود إلى صفوف ميلان ويخوض مباراة الديربي ضد الإنتر، وهو غير مكتمل اللياقة البدنية.



ومن جانبه، انتقد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، نظيره ديشامب في أكتوبر/تشرين أول الماضي، بسبب معاناة إبراهيما كوناتي، مدافع الريدز، على المستوى البدني بعد عودته من معسكر فرنسا.



وخلال معسكر نوفمبر/تشرين ثان الجاري، يخوض منتخب فرنسا مباراتين ضد جبل طارق واليونان، ضمن تصفيات يورو 2024.



ويواصل كابوس الإصابات ملاحقة ديشامب، حيث استبعد مؤخرا إدواردو كامافينجا، لاعب وسط ريال مدريد، نظرا لتعرضه لإصابة قوية في الركبة اليمنى، بعد التحام مع زميله عثمان ديمبلي في مران الأربعاء الماضي.



وسيغيب كامافينجا عن صفوف ريال مدريد إلى نهاية العام الجاري، لتتعقد بذلك حسابات مدربه في الفريق الملكي، كارلو أنشيلوتي.

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