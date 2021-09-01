لغة الأرقام في دوري المحترفين ،، الوحدات الأفضل

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الوكيل الإخباري - أنس عشااختتمت منافسات الجولة الـ "15" من الدوري الأردني للمحترفين، والذي يشهد تنافسية كبيرة في واحد من أقوى مواسمه و بصراع ناري في المقدمة.في هذه المادة نقدم لكم أهم الأرقام والإحصائيات بعد انتهائها :1/ المربع الذهبي :يتصدر فريق الوحدات الترتيب بـ "35" نقطة، ويلاحقه السلط بـ "31" نقطة و الرمثا ثالثا بـ "31" نقطة والفيصلي بالمركز الرابع بـ "27" نقطة.2/ الانتصارات :حققت فريق الوحدات الفوز بـ "11" مباراة، بينما لم يحقق البقعة أي انتصار حتى الآن.2/ تعادلات :شباب الأردن والسلط أكثر الفرق تحقيقا للتعادل بـ "7" مناسبات لكل منهما، بينما تعادل مع البقعة بهذه الجولة .3/ الهزائم :فريق السلط لم يخسر أبدا، فيما خسر فريق البقعة "14" مباراة حتى الآن .4/ السجل التهديفي :شهدت منافسات الدوري تسجيل "219" هدف حتى الآن، وكان فريق الوحدات الأكثر تسجيلا بـ "32" هدف ، فيما لم يسجل البقعة إلا "6" أهداف.5/ أقوى دفاع :لم تتلق شباك فريقا الوحدات و السلط إلا "9" أهداف ، بينما اهتزت شباك البقعة بـ "40" هدف.