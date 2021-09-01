الأربعاء 01-09-2021
الوكيل الاخباري

هيئة الاعتماد تقر رفع الطاقة الاستيعابية للجامعة الأردنية

أوقاف جرش تكرم المشاركين بمراكز تحفيظ القرآن

موسكو تحدد شرط اعترافها بالسلطات الأفغانية الجديدة

توعية أمنية ومرورية من الأمن العام في المدارس تزامناً مع بدء العام الدراسي

بعد سنة و نصف .. أردن من دون حظر و قيود

التربية تكشف موعد التدريس بشكل رسمي في المدارس

أول أردنية حاصلة على رخصة صيانة الطائرات

التربية : اي مدرسة يزيد عدد الاصابات فيها عن 10% سيتم تحويلها للتدريس عن بعد

أم تطالب في بث مباشر بإعدام ابنها بساحة عامة في مصر

وزير الصحة ينهي خدمات موظفين

الأربعاء، 01-09-2021 02:36 م

لغة الأرقام في دوري المحترفين ،، الوحدات الأفضل

183927415_104804005119006_5334201331652509384_n


الوكيل الإخباري -  أنس عشا
اختتمت منافسات الجولة الـ "15" من الدوري الأردني للمحترفين، والذي يشهد تنافسية كبيرة في واحد من أقوى مواسمه و بصراع ناري في المقدمة.اضافة اعلان


 

في هذه المادة نقدم لكم أهم الأرقام والإحصائيات بعد انتهائها :


1/ المربع الذهبي :

يتصدر فريق الوحدات الترتيب بـ "35" نقطة، ويلاحقه السلط بـ "31" نقطة و الرمثا ثالثا بـ "31" نقطة والفيصلي بالمركز الرابع بـ "27" نقطة.


2/ الانتصارات : 

حققت فريق الوحدات الفوز بـ "11" مباراة، بينما لم يحقق البقعة أي انتصار حتى الآن.


2/ تعادلات : 

شباب الأردن والسلط أكثر الفرق تحقيقا للتعادل بـ "7" مناسبات لكل منهما، بينما تعادل مع البقعة بهذه الجولة  . 

3/ الهزائم :


فريق السلط لم يخسر أبدا، فيما خسر فريق البقعة "14" مباراة حتى الآن .


4/ السجل التهديفي :

شهدت منافسات الدوري تسجيل "219" هدف  حتى الآن، وكان فريق الوحدات الأكثر تسجيلا بـ "32" هدف ، فيما لم يسجل البقعة إلا "6" أهداف.
 

5/ أقوى دفاع : 
لم تتلق شباك فريقا الوحدات و السلط إلا "9" أهداف ، بينما اهتزت شباك البقعة بـ "40" هدف.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
c7ceecd4-f1fe-4712-9818-99d9d92d6b04

صور : منتخب النشامى ينهي تحضيراته في عمان.. ويغادر إلى المنامة

1b498791-3b0f-4b0b-9fd3-9778fe32875f

في تدريبات النشامى ،، أساطير نتذكرهم وأسعدتنا صورهم

60a17d6a40bb3

تعرف على ترتيب هدافي دوري المحترفين

10202011101258711483871

بعد كرة الطائرة والسلة ،، ألعاب رياضية جديدة في نادي الوحدات

ExrYGwPWQAYGxEH

رونالدو لن يرتدي الرقم 7 وقد يحمل شارة القائد ،، إليكم الرقم المتوقع

bea0f30d-858a-491b-bff8-578a0febe711

صالح راتب يقود فريقه للفوز الأول ،، وحصاد بقية نجومنا بالبحرين

أخبار متعلقة
1617562036063

أهم 5 أرقام من دوري المحترفين

182319247_3465354210230821_9059237625372811023_n

رسالة نجم العقبة للجماهير بعد التعادل مع الجليل

c84babf41dc8444b9af8e9234582ffbe

محمود مرضي يصعد بالسلط لصدارة الدوري

85f59fa5-7857-4413-9b40-a9bef33fc641

عقوبات قاسية على الفيصلي وجماهيره ،، تصل للحرمان لعام !!

60a17d6a40bb3

تعرف على ترتيب هدافي دوري المحترفين

7202114141811754166513

محمود زعترة يفتتح سجله التهديفي مع الوحدات